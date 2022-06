Jean-Luc Mélenchon : Comment a-t-il rencontré Sophia Chikirou ?

La relation entre Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou suscitent des interrogations mais les deux politiques n'ont jamais rien officialisé ou démenti. Paris Match était revenu il y a quelques semaines sur leur duo discret avec vingt-sept années qui les séparent : "Il n'a pas souhaité institutionnaliser sa relation avec Sophia Chikirou, sa compagne depuis son départ du PS [il l'a quitté en 2008, NDLR]." Puis, le magazine précise que le couple s'interdit tout geste d'affection en public. Mais comment se sont-ils rencontrés ?

Retour en 2008, Sophia Chikirou, ancienne militante socialiste, songe à se présenter sur une liste UMP aux élections municipales, mais change d'avis car elle souhaitait être tête de liste, ce qu'elle n'aurait pas réussi à être. C'est alors qu'elle se rapproche du parti de gauche, mouvement fondé en février 2009 par Jean-Luc Mélenchon, qui vient de quitter le PS. Elle retrouve alors l'homme politique qu'elle avait connu "en militant ensemble pour Laurent Fabius lors de la primaire socialiste de 2006", lit-on sur francetvinfo.

C'est alors que commence une partie de son parcours dans l'ombre. "Elle n'a jamais eu aucune fonction officielle, ce n'était pas une militante de terrain, mais on la voyait à tous les conseils nationaux. Elle ne prenait jamais la parole à la tribune, ne participait à aucun débat. Mais tout le monde savait qu'elle avait un accès direct à Mélenchon", expliquait une ancienne membre du PG. Puis, Sophia Chikirou devient l'attachée de presse de celui qui se prépare à sa première présidentielle.

C'est à elle, spécialiste de la communication, qu'il doit son changement radical d'image, notamment auprès des jeunes. Des prestations efficaces quand on voit sa popularité auprès des moins de 25 ans mais qui ont un certain prix : celui de controverses. Le magazine rappelle qu'il y a toujours une enquête au pôle financier du tribunal de Paris sur les prestations de la communicante lors de la campagne de 2017. Nouvelle étape pour Sophia Chikirou : la politique de terrain, la vraie. Élue en 2021 conseillère régionale, aujourd'hui visant les fonctions de députée à Paris, elle gagne en influence. "Mélenchon, constate un proche pour Paris Match, ne décide plus rien sans elle." A présent députée dans la 6e circonscription de Paris, la candidate de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) retrouve la lumière, mais reste toujours aussi discrète sur sa relation avec le patron de La France insoumise.