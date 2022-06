Jean-Luc Mélenchon en couple ? "Ils s'interdisent les gestes d'affection en public"

S'exprimant avec passion quand il s'agit de politique, Jean-Luc Mélenchon est bien plus discret quand il s'agit de sa vie privée. L'homme politique de 70 ans l'a toujours scrupuleusement préservée et depuis son divorce avec l'ex-militante devenue bibliothécaire Bernadette Abriel, mère de sa fille unique Maryline - mariée avec Gabriel Amard candidat controversé aux législatives -, on ne lui connaît pas de relation officielle. Dans l'édition du 9 juin 2022 de Paris Match, des informations ont toutefois fait surface sur une femme d'influence à ses côtés : Sophia Chikirou, 43 ans.

Interrogé sur sa vie de couple par Cyril Hanouna dans Balance ton post en 2021, Jean-Luc Mélenchon, passablement agacé, s'était présenté comme célibataire. En effet, comme le souligne Paris Match, "il n'a pas souhaité institutionnaliser sa relation avec Sophia Chikirou, sa compagne depuis son départ du PS [il l'a quitté en 2008, NDLR]". C'est à elle, spécialiste de la communication, qu'il doit son changement radical d'image, notamment auprès des jeunes. Des prestations efficaces quand on voit sa popularité auprès des moins de 25 ans mais qui ont un certain prix : celui de controverses. Le magazine rappelle qu'il y a toujours une enquête au pôle financier du tribunal de Paris sur les prestations de la communicante lors de la campagne de 2017

Vingt-sept années séparent Jean-Luc Mélenchon de Sophia Chikirou, mais qu'importe pour celle qui est affublée au sein même de son parti du surnom de "Pompadour". Le "couple" affronte toutes les épreuves. Son secret ? Pour vivre heureux, restons cachés : "Il s'interdit en public toute marque d'affection." On la verra alors seulement dans l'ombre, travailleuse acharnée qui n'épargne personne. Toutefois, le fait qu'elle soit plus souple avec certains, comme Taha Bouhafs, le militant-reporter à l'origine de la vidéo sur l'affaire Benalla, ne fait pas l'unanimité. Après avoir été accusé de violences sexuelles, il est désormais persona non grata.

Nouvelle étape pour Sophia Chikirou : la politique de terrain, la vraie. Élue en 2021 conseillère régionale, aujourd'hui visant les fonctions de députée à Paris, elle gagne en influence. "Mélenchon, constate un proche pour Paris Match, ne décide plus rien sans elle." L'hebdomadaire précise également qu'au soir du premier tour, il l'a fait monter sur scène, juste derrière lui. C'est aussi avec elle que le futur ex-député (il ne se présente pas à sa réélection puisqu'il veut être "Premier ministre") se serait ressourcé dans sa belle maison du Loiret après les présidentielles.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Paris Match du 9 juin 2022