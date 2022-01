Jean-Luc Mélenchon, sa relation avec Sophia Chikirou : son atout et sa faiblesse ?

Sophia Chikirou a été projetée sur le devant de la scène lors des élections présidentielles 2017 et la percée de Jean-Luc Mélenchon, avec près de 20% des suffrages exprimés au premier tour. C'est à elle que le leader de La France insoumise doit sa transformation médiatique, puisqu'elle a été sa conseillère en communication. Depuis que Médiapart a dévoilé en octobre 2018 que les deux personnalités entretiendraient une relation extra-professionnelle, ils n'affichent rien qui pourrait alimenter des rumeurs. Invité du nouveau numéro de Face à Baba, l'émission politique de Cyril Hanouna sur C8 ce 27 janvier 2022, l'homme de 70 ans possède une vie privée qu'il protège farouchement, mais, à l'heure où il se voudrait vainqueur de la présidentielle 2022, on ne peut empêcher de s'interroger sur l'intrigante experte en communication qui fait partie de son clan politique.

Dirigeante de la société de conseil et de communication Mediascop ainsi que conseillère régionale d'Ile-de-France, Sophia Chikirou est originaire de Haute-Savoie, Bonneville précisément, où elle est née il y a quarante-deux ans. Son père, peintre en bâtiment, lui donne le goût des arts mais elle lui doit aussi une conscience politique. Elle a 16 ans lorsqu'elle s'inscrit au Parti Socialiste (PS) pour soutenir Lionel Jospin, écrit Le Figaro qui fait son portrait en 2017. Après Sciences Po à Grenoble, elle poursuit à Paris devenant l'assistante parlementaire de Michel Charzat, député-maire PS du XXe arrondissement. En 2007, Sophia Chikirou intègre La Gauche moderne (GM), un parti qui soutient à l'époque Nicolas Sarkozy. Un choix dont elle se défendra plus tard en expliquant avoir été "plus écoeurée du PS que séduite par la GM", d'après Le Parisien.

En 2009, retour à gauche pour la jeune femme qui participe à la fondation du Parti de gauche (PG) de Jean-Luc Mélenchon. Ils se connaissaient déjà, car quelques années avant, ils étaient côte à côte pour Laurent Fabius lors de la primaire socialiste. Deux ans plus tard, l'infatigable communicante est promue attachée de presse d'un Jean-Luc Mélenchon qui tente l'aventure présidentielle. C'est à ce moment-là qu'elle fonde sa société de conseil en communication Mediascop avec deux associés. Puis, direction les Etats-Unis où elle observe avec attention la politique américaine et la campagne du démocrate très à gauche Bernie Sanders. C'est en Espagne ensuite qu'elle analysera le mouvement Podemos.

Forte de son expérience, elle va renouveler l'image mélenchonesque. S'exprimer sur YouTube par hologramme interposé, faire des confidences originales sur le quinoa dans Gala ou accepter l'invitation de Karine Le Marchand dans Une ambition intime : autant de choix qui ont construit le nouveau Mélenchon. Le Point citera le politologue Thomas Guénolé qui la décrit comme "son bras droit avec lequel il est en osmose". Et plus si affinités ? Jean-Luc Mélenchon avait qualifié d'ignominie les propos sur un prétendu couple avec Sophia Chikirou.



Celui qui bloque toute spéculation sur sa vie privée, protégeant dans un premier temps sa fille unique Maryline dont la mère est Bernadette Abriel, a mis les choses au clair sur le plateau de Cyril Hanouna dans Balance ton post en février 2021 : "Je suis célibataire. (...) Je suis un homme qui a une activité publique et qui a une vie privée. Foutez moi la paix." Après les différentes affaires l'impliquant avec Sophia Chikirou, décrite à la fois comme une travailleuse acharnée mais aussi comme une adepte d'un management brutal, il a décidé de ne rien laisser filtrer sur son intimité, pour que rien ne puisse lui être reproché et protéger les siens.