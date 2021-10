"Les chats ne font pas des chiens" - Jean-Luc Mélenchon papa : qui est Maryline, sa fille si discrète ?

Sur les plateaux de télévision, Jean-Luc Mélenchon est un homme intransigeant, passionné et parfois nerveux. Il est une personnalité clivante qui laisse rarement indifférent. Candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle, l'homme politique de 70 ans est plus que jamais près de la bataille et qu'importe si les sondages ne le créditent que de 8% des intentions de vote, bien derrière l'omniprésent Eric Zemmour, le match est loin d'être plié. Dans sa campagne, le leader de La France Insoumise peut compter sur le soutien de ses proches. Visible quand il s'agit de son ancienne porte-parole Raquel Garrido, plus subtil quand il s'agit de sa fille unique, Maryline. Zoom sur celle qui accompagne en toute discrétion son papa.

En 1974, Jean-Luc Mélenchon devient parent avec Bernadette Abriel, désormais son ex-femme. A cette époque, il est le dirigeant de l'OCI, l'Organisation Communiste Internationaliste à Besançon. La jeune Maryline grandit dans un environnement où la politique se discute matin, midi et soir. Ce n'est pas étonnant de savoir qu'en grandissant, elle a soutenu son papa. Sur son compte Instagram, en 2016, elle publiait ainsi des photos d'une manifestation dans laquelle un des participants brandit une pancarte avec inscrit : "Non à un monde qui ne profite qu'aux banques et aux patrons." A propos du soutien politique de sa fille, le député des Bouches-du-Rhône dira pudiquement lors de l'émission de Marc-Olivier Fogiel, Le Divan, en 2015 : "Si elle avait fait d'autres choix, je n'aurais pas pour autant cessé de l'aimer."