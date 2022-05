Jean-Luc Mélenchon face au scandale : qui est Taha Bouhafs, accusé de violences sexuelles ?

Le journaliste militant Taha Bouhafs, soutenu par La France Insoumise (LFI), a retiré mardi 10 mai 2022 sa candidature aux législatives à Vénissieux (Rhône), dénonçant des "attaques sans précédent", alors que la circonscription est convoitée par le PCF. Mais le lendemain, un rebondissement de taille a surgi : le parti LFI a annoncé avoir ouvert une enquête interne après des accusations de violences sexuelles et de harcèlement à l'encontre de l'activiste controversé. Alors que la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale avait réussi à se rassembler autour d'un projet commun pour les élections du 12 et 19 juin prochain, cette affaire met à mal le parti de Jean-Luc Mélenchon. Qui est Taha Bouhafs, l'homme du scandale ?

Le 29 avril dernier, Taha Bouhafs a fêté ses 25 ans, célébrant l'hypothèse qu'un jeune homme issu de milieu modeste et de l'immigration pouvait se rêver à l'Assemblée. Originaire d'Aïn Beïda en Algérie, il est arrivé en France à 4 ans où il a été ensuite naturalisé. Avec sa famille - son père et sa mère étaient professeurs dans leur pays d'origine -, il s'installe à Échirolles, dans l'Isère. Ses deux grands-pères, berbères, sont des anciens combattants du Front de libération nationale (FLN) lors de la guerre d'indépendance. Alors que ses parents peinent à trouver un emploi stable, le jeune Taha s'oriente vers un baccalauréat professionnel en électronique, mais la voie ne le convainc pas et à 16 ans, il claque la porte du lycée.

Gagnant sa vie à coup de petits boulots, Taha Bouhafs se lance dans le journalisme et s'implique de plus en plus dans le militantisme politique. Ainsi, il s'est porté candidat aux législatives dans la 2ème circonscription grenobloise en juin 2017, à seulement 20 ans. Monté à Paris, il se montre très actif sur Twitter. Lors des manifestations étudiantes en avril, il s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux en dénonçant l'évacuation de la faculté de Tolbiac par les CRS. Les rumeurs et témoignages infondés qu'il avait relayés sur la présence d'un blessé grave lui avaient valu d'être la cible d'une violente campagne de dénigrement.

Mais s'il ne fait pas n'unanimité, il fait un coup d'éclat avec l'affaire Benalla. Il est à l'origine de la vidéo du 1er mai 2018 où l'on voit un homme casqué mais sans uniforme qui attrape une jeune femme par le cou avant de s'en prendre à un jeune homme à terre. La scène est filmée et la vidéo est rapidement devenue virale quand le journal Le Monde a révélé que l'agresseur n'était autre qu'Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron chargé de sa sécurité.