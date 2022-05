Jean-Luc Mélenchon : Gabriel Amard marié à sa fille unique, révélations sur leur couple

Les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022 braquent les projecteurs sur différentes personnalités. L'une d'elle est Gabriel Amard, candidat Nupes à Villeurbanne qui est en politique depuis trente-cinq ans. Il est aussi connu pour une autre raison que son engagement : il est le gendre de Jean-Luc Mélenchon, patron de La France insoumise, qui a porté la nouvelle union de la gauche (NUPES). Une proximité qui est critiquée, il a été ainsi accusé d'être parachuté dans le Rhône. Dans son portrait pour Libération, il regrette d'être réduit au fait d'être l'époux de la fille unique de l'ancien candidat à la présidentielle, Maryline.

Gabriel Amard est présenté comme un "soldat de la garde rapprochée, à la fois conseiller politique et logisticien, qui a poussé la porte de la permanence du sénateur Mélenchon en novembre 1986". Un militant investi qui est fier de ce qu'il présente comme une "nouvelle page de l'histoire".

De son lien avec la fille de Jean-Luc Mélenchon, Maryline, sa fille unique, il ne dira rien : "Pourriez-vous ne pas réduire trente-cinq ans de vie politique à ma parentèle ?" Un autre proche du chef des Insoumis, Alexis Corbière, sera plus loquace, décrivant les époux Amard-Mélenchon comme un "couple très amoureux et sympathique". Ils sont parents d'une fille, Eglantine 14 ans, donc petite-fille de l'ancien sénateur qui lui interdit une seule chose, le surnommer papy. De précédentes unions, Gabriel Amard est également papa de Lucie, 29 ans, qui dirige des spas à Paris, et de Pierre, 25 ans, kiné à Dijon. Avec son épouse, il a monté une coopérative d'édition, les Editions 2031, année au cours de laquelle la catastrophe écologique serait devenue irréversible. Sa femme y est secrétaire d'édition.

Mounia Benaïli, proche collaboratrice dans l'Essonne durant quinze ans, estime que Gabriel Amard a plus été desservi que servi par son lien avec Jean-Luc Mélenchon. Pour l'heure, le politique de 55 ans se concentre sur sa campagne, lui qui a été "trois fois candidat et trois fois recalé : aux européennes de 2014 et de 2019, et aux législatives de 2017". Pour se détendre, ce quasi-végétarien regarde des films italiens des années 60 en VO, observe les insectes, va en vacances avec ses enfants, et cuisine les légumes qu'il trouve dans le frigo.