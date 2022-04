Jean-Luc Mélenchon grand-père : Ce qu'il interdit à sa petite-fille...

Pour la troisième fois, Jean-Luc Mélenchon se présente à l'élection présidentielle, pour laquelle les intentions de vote le place en troisième position avec 17% d'après Ipsos-Sopra Steria. Le chef de La France insoumise est un homme d'expérience et sait quel poids peut peser la politique sur l'entourage. C'est ainsi que le député des Bouches-du-Rhône a décidé de protéger envers et contre tout sa famille des affres de la jungle médiatique et politicienne. C'est donc avec beaucoup de mesures que le candidat évoque les siens, lui qui est grand-père d'une jeune fille de 14 ans.

Jean-Luc Mélenchon a choisi depuis ses débuts en politique de ne pas exposer sa vie privée. On sait qu'il a eu une fille, Maryline (48 ans), née de son mariage passé avec Bernadette Abriel. Sa fille a été présentée dans un épisode d'Envoyé spécial en 2018 comme la compagne de Gabriel Amard, Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et membre de LFI depuis 2016.

L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel avait abordé sa progéniture dans une interview pour le magazine Gala réalisée durant l'été 2016, à quelques mois des présidentielles de 2017 : "Ma fille, ma petite-fille sont féministes intransigeantes. Les chats ne font pas des chiens." Il accepte en 2022 toujours pour Gala de raconter que sa petite-fille ne lui donne pas de surnom : "C'est 'Jean-Luc', point barre. Ou 'grand-père'. C'est absolument interdit de me donner quelque surnom, raccourci, appellation..." La touche personnelle se limitera à ces confidences et il explique pourquoi : "C'est moi le candidat, pas ma conjointe, ni mes enfants. Mes familiers n'ont pas choisi cette exposition. Respectez leur anonymat."

Concernant sa vie de couple, celui qui se présente comme célibataire depuis son divorce est encore plus secret, notamment depuis que Médiapart a dévoilé en octobre 2018 que Sophia Chikirou, experte en communication, et lui entretiendraient une relation extra-professionnelle. Il bloque toute spéculation sur ses relations et avait mis les choses au clair sur le plateau de Cyril Hanouna dans Balance ton post en février 2021 : "Je suis célibataire. (...) Je suis un homme qui a une activité publique et qui a une vie privée. Foutez moi la paix."