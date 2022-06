Diaporama : Jean-Luc Mélenchon : Comment a-t-il rencontré Sophia Chikirou ?

1 / 11 Jean-Luc Mélenchon : Comment a-t-il rencontré Sophia Chikirou ?

2 / 11 Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de la "France Soumise" lors de la première confrontation entre les cinq principaux candidats à la présidentielle lors du "Grand Débat" sur le plateau de TF1 et LCI à Aubervilliers

3 / 11 Sophia Chikirou - Le leader de la 'NUPES' (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale), une coalition de partis de gauche et écologistes, prononce son discours devant ses partisans après les premiers résultats du second tour des élections législatives françaises à l'Elysée Montmartre, Paris, France, le 19 juin 2022 © Stéphane Lemouton/Bestimage

4 / 11 Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de la "France Soumise" et sa conseillère et compagne Sophia Chikirou sur le plateau du ''Grand Débat'' des 11 candidats à l'élection présidentielle organisé par les chaînes de télévision BFM TV et CNews, à La Plaine-Saint-Denis, banlieue parisienne, France, le 4 avril 2017. © Dominique Jacovides/Bestimage

5 / 11 Sophia Chikirou au soir du premier tour des élections présidentielles 2022 , à Paris le 10 avril 2022 © Michael Baucher / Panoramic / Bestimage

6 / 11 Manuel Bompard, Sophia Chikirou au soir du premier tour des élections présidentielles 2022 , à Paris le 10 avril 2022 © Michael Baucher / Panoramic / Bestimage

7 / 11 Sophia Chikirou - Les candidats aux élections législatives 2022 de La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale "NUPES" se sont retrouvés à la Buvette du Parc dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 17 mai 2022, pour une présentation à la presse des candidats avant d aller à la Préfecture pour le dépôt et l'enregistrement de leurs candidatures. © Stéphane Lemouton/Bestimage

8 / 11 Sophia Chikirou - Le leader de la 'NUPES' (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale), une coalition de partis de gauche et écologistes, prononce son discours devant ses partisans après les premiers résultats du second tour des élections législatives françaises à l'Elysée Montmartre, Paris, France, le 19 juin 2022 © Stéphane Lemouton/Bestimage

9 / 11 En Ile-de-France, quatre candidats ont étés élus députés dès le premier tour des élections législatives, Sophia Chikirou, Sarah Legrain et Danielle Obono à Paris, et Alexis Corbière en Seine Saint Denis. Ils font leur entrée à l'Assemblée Nationale ce 13 juin 2022 à Paris. © Stéphane Lemouton / Bestimage

10 / 11 Sophia Chikirou, Eva Sas, Sandrine Rousseau, Celine Malaize, Aminata Niakate, Natalie Depraz, Sarah Legrain, Rodrigo Arenas, Danielle Simonnet, Thomas Luquet, Danielle Obono, Caroline Mecary, Aymeric Caron, Julie Maury et Julien Bayou - Les candidats aux élections législatives 2022 de La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale "NUPES" se sont retrouvés à la Buvette du Parc dans le 15ème arrondissement de Paris, France, le 17 mai 2022, pour une présentation à la presse des candidats avant d aller à la Préfecture pour le dépôt et l'enregistrement de leurs candidatures. © Stéphane Lemouton/Bestimage