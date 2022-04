Eric Zemmour : Sa jeune compagne Sarah Knafo payée une fortune pendant la campagne !

Après l'effervescence de la campagne présidentielle qui a démarré dès la promotion de son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, l'ovni politique Eric Zemmour, est face au règlement de comptes. Au sens propre puisqu'il s'agit de la présentation des dossiers avant le 24 juin au Conseil constitutionnel pour le remboursement des dépenses. Avec La République en marche, le Rassemblement national et La France insoumise, le parti de l'ancien polémiste réactionnaire a réussi à dépasser le seuil des 5% au premier tour - il a réalisé le score de 7%. De quoi renflouer les caisses de ce jeune parti, à l'inverse des LR et Valérie Pécresse, endettée à titre privé. L'Express révèle des informations financières sur cette campagne et dévoile notamment le salaire de Sarah Knafo, directrice stratégie et compagne du chef.

Les comptes de campagne de Reconquête sont estimés par les cadres aux alentours de 12 millions d'euros, et l'on prévoit, en interne, une réduction des effectifs dans les semaines à venir, indique L'Express. Le mouvement n'a donc pas dépassé le plafond de dépenses fixés à 16 851 000 euros. Les dons et les adhésions représenteraient eux plus de 6,5 millions d'euros, selon l'équipe de campagne.

Le meeting du Trocadéro - le plus coûteux - du 27 mars s'est élevé à 1 million d'euros, le coût des rassemblements publics n'atteindrait "que" 4 millions d'euros au total. Pour autant, un cadre du parti sait qu'il faut se préparer à l'après et aux législatives qui s'annoncent décevantes pour le parti, en mal de ralliement avec le RN. Des contrats ont ainsi pris fin, comme celui d'Antoine Diers, chargé des événements, et des CDD ne seront pas reconduits. Quel avenir pour Sarah Knafo, coach très interventionniste ? La compagne d'Eric Zemmour âgée de 29 ans peut souffler, précise L'Express. L'énarque et directrice stratégique de la campagne percevait "un salaire d'environ 6 000 euros mensuels pour son activité" et devrait continuer à le percevoir.

Peu après l'élection présidentielle, Eric Zemmour, affublé d'une barbe de trois jours, avait annoncé, la formation du son bureau exécutif de son organisation politique : Sarah Knafo donc, mais aussi la nièce de Marine Le Pen Marion Maréchal, ralliée depuis peu, l'ancien RN Nicolas Bay, l'ex-LR Guillaume Peltier et le responsable du mouvement de jeunesse du parti Reconquête! Stanislas Rigault.