Eric Zemmour : Sa compagne Sarah Knafo, "si visible", répond à sa place en interview

Du moment où elle l'écoutait avec admiration quand elle était jeune, sur le plateau d'une émission télé ou dans une réunion familiale - l'origine de leur rencontre diffère selon les sources, à ses meetings pour la campagne présidentielle, Sarah Knafo a tissé une relation aussi complexe que fascinante avec Eric Zemmour. Depuis que l'ancien journaliste du Figaro a officialisé leur couple, face à Bruce Toussaint sur BFMTV en janvier dernier, l'énarque de bientôt 29 ans ne cesse de prendre la lumière. Nouvelle preuve avec l'interview de l'essayiste devenu homme politique pour le magazine ELLE, durant laquelle celle qui est sa directrice de campagne affirme la place qui est la sienne.

A 63 ans, Eric Zemmour écrit un nouveau chapitre de sa vie en mêlant les sphères professionnelles et privées. En effet, pour se lancer dans les présidentielles, il est accompagné de la femme qu'il aime, un couple secret qui est désormais officiel et dans la lumière. A tel point que lors de son entretien pour le magazine féminin ELLE, celle qui a mis en pause sa carrière à la Cour des comptes pour se consacrer à la campagne électorale fait parfois de l'ingérence. Durant l'entrevue, elle est sur le "canapé de velours vert où le candidat répond à nos questions", indique la journaliste. "Ensemble, ils offrent un pas de deux bien rôdé : l'énarque de 28 ans tend les fiches, éclaire, complète et étaye les propos lorsque la pensée vacille, souffleuse, si visible à ses côtés", ajoute la reporter.

Le moment le plus marquant sera quand Sarah Knafo répond à la place d'Eric Zemmour. Se sentant plus que concernée par la sécurité des femmes, elle devance le leader de Reconquête pour réagir en faisant part de son expérience personnelle : "En Seine-Saint-Denis, où j'ai grandi, je peux vous dire que c'était très saisissable. Mes parents m'interdisaient de prendre le bus !" Originaire de la ville de Pavillons-sous-Bois, née dans une famille de trois enfants, Sarah Knafo a des souvenirs difficiles de sa jeunesse. Elle a vécu un drame relaté par Le Monde, celui de sa mère agressée lorsqu'elle était enceinte de son petit frère. Un enfant qui est né avec un lourd handicap et qui est décédé en 2018. Un événement qui a bouleversé sa vie et avec lequel elle s'est construite.

Coach personnelle d'Eric Zemmour, Sarah Knafo veut être discrète mais en restant de moins en moins dans l'ombre. Elle le corrige lors de ses meetings, le prépare avant de monter à la tribune, devant les caméras ou pas et maintenant fait irruption lors des interviews. Une omniprésence qui n'est pas toujours vu d'un bon oeil par l'entourage de l'homme déjà père de trois enfants avec l'avocate Mylène Chichportich, mais qui est, sans aucun doute, moteur pour sa campagne. D'ailleurs, à la question de sa place à l'Elysée en cas de victoire, il répond, restant vague et romantique : "J'ai déjà dit qu'elle était l'âme de cette campagne. Elle continuera à l'être à l'Élysée, évidemment."