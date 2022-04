Valérie Pécresse endettée : soutien inattendu d'un ancien expert... très controversé !

Pour abus de confiance, faux et usage de faux et introduction frauduleuse de données dans un système informatique, Jérôme Kerviel a été condamné à 3 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis, une peine qui a été aménagée en liberté sous bracelet électronique. À l'issue de la liquidation de ses positions, l'opérateur de marché a été jugé responsable de la totalité des pertes enregistrées par le groupe bancaire, soit 4,9 milliards d'euros.

Dans sa boutade sur Twitter, Jérôme Kerviel fait aussi un clin d'oeil à la phrase que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait rétorqué à la journaliste Apolline de Malherbe, lors d'une entrevue très tendue sur RMC et BFMTV. Il avait en effet clamé à son intervieweuse "ça va bien se passer", alors qu'elle l'interrogeait sur une partie de son bilan en tant que membre du gouvernement.

Plus sérieusement, Jérôme Kerviel, très actif sur Twitter, a vogué sur différentes mers en termes de politique. S'il a figuré sur la liste UMP de Pont-l'Abbé en 2001, il a déclaré à GQ magazine en 2015 qu'il ne vote plus depuis longtemps pour ne pas participer à une "mascarade". Un an plus tard, il était parmi les participants du congrès de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Cette année, il a affiché sa sympathie pour Jean Lassalle (Résistons) sur le réseau social.