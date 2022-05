Valérie Pécresse de retour après la lourde défaite : son secret pour retrouver un nouveau souffle

Faire moins de 5% au premier tour de l'élection présidentielle - finalement remportée par Emmanuel Macron le 24 avril face à Marine Le Pen -, il y avait de quoi avoir le moral dans les chaussettes. En plus de l'immense déception personnelle et de tout un parti, Valérie Pécresse doit faire face à une dette colossale. Il ne lui reste plus qu'un million d'euros à trouver.

Ce vendredi 13 mai, la présidente de la région Ile-de-France était en déplacement à Versailles pour l'inauguration de la deuxième Biennale d'architecture et de paysage (Bac). C'est au cours de cet évènement que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a confié avoir retrouvé un nouveau souffle, nécessaire.

"En politique, soit on gagne, soit on apprend. On va dire que j'ai beaucoup appris", a-t-elle déclaré, en souriant, devant la presse à Versailles", comme le rapporte l'AFP. "Je suis partie marcher dans la nature, c'est ce qui ressource le mieux, je vous assure", a-t-elle complété, révélant donc le coup de boost qui lui a permis de reprendre pied. Dans son discours, Valérie Pécresse a également affirmé sa détermination à "accélérer le rythme de la transition écologique" pour la région, en plaidant pour "une écologie des résultats" et non "punitive". La président de la région Ile-de-France ne fait en revanche aucune référence au luxueux cadeau que son époux Jérôme et leurs trois enfants (Baptiste, Clément et Emilie) lui ont offert après la défaite.