Valérie Pécresse épuisée et marquée : ce luxueux cadeau que ses enfants et son mari lui offert après la défaite

"Et maintenant, que vais-je faire ?" chantait Gibert Bécaud. C'est la question qu'a dû se poser Valérie Pécresse, candidate LR, après l'annonce des résultats du scrutin du premier tour. Elle a terminé avec 4,75% des voix soit juste en-dessous de la barre des 5% qui permet un remboursement de campagne par l'Etat. A l'humiliation du score, le plus bas pour la droite depuis la Ve république, s'ajoute l'endettement. Si l'on sait qu'elle a rapidement lancé, maladroitement diront certains, un appel au don pour l'aider financièrement, elle a aussi pu se ressourcer. Le Monde révèle les coulisses de l'après-défaite de Valérie Pécresse, soutenue plus que jamais par sa famille bien-aimée.

Après avoir invité sa garde rapprochée pour discuter de la collecte d'argent pour rembourser sa campagne, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle partaitr, mais pas loin : "Son mari et ses enfants lui ont offert un séjour dans un centre de remise en forme, luxueux. En dehors des heures de soins, elle sort peu de sa chambre, d'où elle appelle ses collaborateurs pour suivre les progrès du 'Pécressethon'. Elle fait une brève apparition par visio au début d'une réunion du groupe LR du conseil régional, pour remercier les élus d'avoir débloqué 50 000 euros pour l'aider à financer la campagne." Décrite comme épuisée et marquée après la défaite, Jean-François Copé a ajouté : "Elle a besoin de souffler et de régler ses dettes, ce n'est pas le moment de l'emmerder."

Raillée en appelant à l'aide financièrement alors qu'elle était la candidate la plus riche - 10 millions d'euros déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique -, ses proches précisent que ce patrimoine n'est pas le sien mais celui de son mai Jérôme Pécresse. Président-directeur général de la branche énergies renouvelables de General Electric, il avait déclaré gagner "très bien sa vie" dans L'Obs. Elle a déjà récolté 2,5 millions d'euros qui deviendront 3,5 avec le million du parti. Approchant du but, elle ne sera donc pas obligée de vendre sa villa de la Baule qu'elle avait "oublié" de mentionner dans sa déclaration de patrimoine pour les élections et qui est estimée à 2 millions d'euros aujourd'hui.

De l'aide oui, de la charité, non merci. Valérie Pécresse a montré toute sa colère envers l'ancien président Nicolas Sarkozy qui a, selon elle, saboté sa campagne en ne la soutenant pas. C'est pourquoi elle a refusé son virement d'argent. Le père de la femme politique de 54 ans avait également pris position sur sa page Facebook : "Valerie a renvoyé le chèque de Sarkozy en disant qu elle ne veut pas l aumône mais la solidarité Ce mec ne sait pas vivre!!!"