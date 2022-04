Eric Zemmour : Nouveau look après la défaite, sa compagne Sarah Knafo sur le qui-vive

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Candidat d'extrême droite qui a échoué à la présidentielle, Eric Zemmour veut rassembler les "droites et tous les patriotes" pour faire face au président sortant et au leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. Il a affiché son équipe sur Twitter, avec son nouveau look pour l'occasion.

Le candidat d'extrême droite défait à la présidentielle se prépare pour les législatives. Dans son communiqué, il a réclamé une "grande coalition des droites et de tous les patriotes" pour "bâtir une majorité" aux législatives de juin "contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon". Le candidat Reconquête! a appelé à voter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Mais il avait souvent dit auparavant ne pas croire aux chances de victoire de la candidate du RN. Marion Maréchal qui souhaitait d'abord garder sa liberté, a finalement annoncé mardi adhérer au parti pour en devenir la vice-présidente exécutive. "Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d'avenir", a assuré l'ancienne députée FN du Vaucluse sur Twitter, répétant sa position au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC le lendemain. Enceinte de son deuxième enfant, la trentenaire affiche son retour en force en politique.

Aprs avoir soutenu @ZemmourEric l'lection prsidentielle, j'ai dcid d'adhrer au mouvement @Reconquete2022 et de m'y impliquer pleinement. J'ai donc le plaisir de vous annoncer ma nomination comme vice-prsidente excutive. [1/2] — Marion Marchal (@MarionMarechal) April 19, 2022

En cas de victoire à la présidentielle, Marine Le Pen a déjà indiqué ne pas avoir l'intention de nommer Eric Zemmour ou Marion Maréchal dans son gouvernement. Les législatives de juin permettront de voir si l'effet Zemmour va durer ou n'était qu'une bulle. "Son duel avec Le Pen était mortifère pour lui, car ils sont sur des sociologies différentes", admet l'un de ses proches, dans les colonnes du Point. Pour un cadre des Républicains, la carrière politique de l'ex-polémiste réactionnaire sera aussi courte qu'elle n'a été fulgurante : "C'était une primaire sauvage et il l'a perdue. Il est mort, c'est un vote de classe à l'intérieur de l'extrême droite."