Présidentielle 2022 : Un célèbre voyant donne le gagnant !

Le dimanche 10 avril se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle. Et, alors que la course aux parrainages bat son plein, il semble que l'on connaisse déjà le grand gagnant. Enfin, si l'on se fie à Claude Alexis, voyant auteur de plusieurs ouvrages et invité régulier d'émissions ou magazines. Il a répondu à Jordan de Luxe.

Dans l'émission L'Instant de Luxe 2.0, ce 10 février 2022, on peut ainsi découvrir les prédictions du voyant quant au résultat de la présidentielle. Après avoir donné son opinion personnelle sur le niveau de la vie démocratique en France et sur l'abaissement du débat, Claude Alexis a assuré que l'actuel locataire de l'Elysée, Emmanuel Macron, l'emportera. "Pour moi, maintenant, de toute façon, il sera réélu. Macron sera réélu de justesse, ce sera une campagne hard", a-t-il lâché. A date, le président de la République, sans cacher ses intentions de briguer un second mandat, n'est officiellement pas candidat malgré l'agacement de ses opposants. D'ailleurs, Philippe Poutou l'attend volontiers pour un débat... Selon le dernier décompte du Conseil Constitutionnel, le chef de l'Etat a même ses parrainages : 926.

Et Claude Alexis de poursuivre ses prédictions en évoquant l'affiche du second tour de l'élection présidentielle, acté pour le dimanche 24 avril. "En face, il y aura vraiment une surprise, il y aura des rebondissements dans cette campagne jusqu'au bout (...) Très honnêtement, Valérie Pécresse je n'y crois pas", a-t-il déclaré, en évoquant la candidate de droite, soutenue par Les Républicains, et donnée régulièrement au second tour. Problème tout de même, le voyant n'est pas en mesure de donner un nom précis : "Eric Zemmour je n'y crois pas. Marine Le Pen je ne la ressens pas présidente non plus. Je pense que ça va se jouer dans un mouchoir de poche entre Pécresse [actuelle présidente de la région Ile-de-France, NDLR] et Le Pen [députée, NDLR]." Une prévision similaire à tout ce que relatent les sondages depuis plusieurs semaines.

Retrouvez l'interview complète sur la chaîne Youtube de Jordan de Luxe.