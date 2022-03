Marion Maréchal enceinte... et gênée quand Valérie Pécresse la prend à partie sur sa maternité

Pour le nouveau numéro de son émission politique de prime time, Face à Baba, Cyril Hanouna a reçu ce 23 mars 2022 Valérie Pécresse, candidate Les Républicains pour les présidentielles. Elle a succédé à Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Comme le veut le concept, l'invitée est face à différentes personnalités, de son bord ou pas. C'est ainsi qu'elle a pu débattre, non sans clash, avec Marion Maréchal, qui vient de rejoindre Eric Zemmour au détriment de sa tante et leader du RN. La petite-fille de Jean-Marie Le Pen a été interpellée avant même de se retrouver face à la candidate des Républicains, quand celle-ci est revenue sur la difficulté d'être mère et femme politique.

Le présentateur Cyril Hanouna a indiqué aux téléspectateurs que Valérie Pécresse est maman de trois enfants, Baptiste, Clément et Emilie, nés de son mariage avec Jérôme Pécresse. Il lui a demandé alors à quel point cela est difficile de gérer une campagne présidentielle et une vie de famille. Son visage s'illumine dès que l'on aborde sa progéniture, puis la présidente du Conseil régionale d'Ile-de-France répond : "Alors je dois avouer que le fait que le nid soit vide, c'est-à-dire que les trois soient partis cette année de la maison, c'est vraiment important parce que ça me permet à moi de me donner à 120% dans la campagne. J'aurais encore aujourd'hui des enfants petits, je ne sais pas comment Marion Maréchal fait, la vie politique, c'est dur quand on a des enfants petits. Parce qu'il faut vraiment tout concilier. Je me souviens avoir inventé, à certains moments, des rendez-vous extrêmement importants avec des gens extrêmement importants, parce qu'il fallait que je me dépêche de courir à la librairie acheter des stylos feutres pour ma fille qui avait malheureusement oublié les siens. Faire de la politique pour une femme, c'est encore plus dur." Visiblement gênée d'être associée à l'argumentation de son adversaire, Marion Maréchal esquisse des sourires timides devant la caméra.

Marion Maréchal, 32 ans, est enceinte de son deuxième enfant - le premier avec son mari le politique italien Vincenzo Sofo. Elle est déjà maman d'une fille, Olympe, née en septembre 2014 de son union avec Matthieu Decosse. La naissance de son second bébé est prévue pour la période des élections législatives qui se déroulent en juin prochain.

Côté audiences

La première partie de Face à Baba sur C8 a été regardée par 1,13 million de téléspectateurs, soit une part d'audience de 5,3%, indique PureMédias. Un score toujours plus en baisse : la semaine passée, le numéro avec Marine Le Pen avait attiré 1,42 million de personnes. Même si le programme reste leader des chaînes de la TNT, il ne retrouve plus le niveau du premier numéro avec Eric Zemmour, soit 2,2 millions.