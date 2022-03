Marine Le Pen est-elle en couple ? Sa réponse cash dans Face à Baba

Succédant à Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était la nouvelle invitée du rendez-vous politique de prime time de C8 ce 16 mars 2022 : Face à Baba. Dans ce show prévu pour les présidentielles, la candidate du Rassemblement nationale est venue défendre ses idées et ses valeurs devant les téléspectateurs et face à différents intervenants. Plus que jamais lors de cette campagne, la fille de Jean-Marie Le Pen accepte de parler de sa vie privée. D'abord dans Une ambition intime sur M6 en novembre dernier, en répondant à Pascal Praud sur CNews à propos de ses enfants qu'elle protège farouchement ou encore en plein meeting, la femme politique de 53 ans veut montrer la personne qu'elle est. Une démarche qui s'inscrit dans le processus de dédiabolisation de son parti d'extrême-droite. Devant Cyril Hanouna ce mercredi, la tante de Marion Maréchal n'a donc pas été offusquée d'être interrogée sur son célibat.

Avec légèreté, Cyril Hanouna a posé des questions sur le statut amoureux de son invitée Marine Le Pen en lui faisant remarquer que, si elle est élue, elle n'aurait pas de premier homme à ses côtés. Sans détour, elle répond simplement "non". L'animateur-star la cuisine quelque peu : "Vous cherchez l'amour depuis trois ans, c'est ça ?". Elle répond encore une fois par la négative : "Non plus. Je ne pense pas trouver. Je serai seule à l'Elysée, a priori. Je ne compte pas faire du faux. On a vu beaucoup de faux ces dernières années. Je suis célibataire et c'est comme ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de millions de Français qui le sont aussi." La mère de Jehanne (23 ans), et les jumeaux Louis et Mathilde (19 ans) qu'elle a eu avec son ex-mari Franck Chauffroy - ils ont été mariés de 1997 à 2000 - insiste : "En 2022, en France, je pense pas que ce soit un inconvénient d'être célibataire. Je pense que l'on est une société moderne et l'idée qu'il faille absolument être accompagné de quelqu'un pour rentrer à l'Elysée me paraît être une idée poussiéreuse. (...) Il y aura tous mes chats et ils prennent de la place."

Riant à la plaisanterie de Cyril Hanouna qui clôt le sujet en remarquant donc qu'on ne la verra pas en scooter avec des croissants - référence au scandale Julie Gayet qui a marqué le quinquennat de François Hollande -, Marine Le Pen veut assumer plus que jamais d'être transparente devant les Français et les Françaises. Habitant avec l'une de ses amies en colocation et ses précieux félins, Marine Le Pen a vécu jusqu'en 2006 avec Eric Iorio, ancien secrétaire national du FN aux élections et ancien conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais puis avec Louis Aliot, actuellement maire RN de Perpignan et désormais marié à une artiste, Véronique Lopez.

Les audiences de l'émission Face à Baba ont rassemblé 1,4 million de téléspectateurs ce mercredi soir, c'est une baisse par rapport à l'édition avec Jean-Luc Mélenchon (1,8) et celle avec Eric Zemmour (2,2).