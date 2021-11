"On ne s'engueule pas" : Avec qui vit Marine Le Pen depuis 5 ans ?

Dans Une ambition intime, Marine Le Pen dévoile la femme qu'elle est dans le privé. Très prise par sa campagne pour les présidentielles 2022 où elle s'efforce de montrer aux médias qu'elle n'est "ni la partenaire, ni l'adversaire d'Eric Zemmour" (France Info), la chef de Rassemblement national a montré son autre visage pour l'émission de Karine Le Marchand, diffusée le 7 novembre dernier. Elle a ainsi abordé sa relation avec sa mère Pierrette qui a quitté le foyer durant des années lorsqu'elle était adolescente, sa réaction lorsqu'elle a appris le remariage de son père Jean-Marie, mais aussi la personne avec qui elle vit depuis cinq ans : Ingrid, sa colocataire.

Depuis quelques années en effet, Marine Le Pen, célibataire, vit avec Ingrid, son amie d'enfance. Cette dernière a accepté d'intervenir dans l'émission de M6 : "On s'est connues on avait, 1 an et demi, 2 ans. Marine est comme une soeur pour moi. Et puis, on s'est jamais vraiment quittées, on s'est toujours suivies. Après différentes péripéties dans ma vie, Marine m'a proposé de venir habiter chez elle. On forme une super coloc à la maison. On ne s'engueule jamais. Il y en a une qui fait les courses, l'autre à déjeuner ou à dîner. Marine s'occupe très bien du jardin, moi les plantes me donnent un petit peu d'urticaire donc ce n'est pas possible. Je m'occupe de la cuisine."

Une complicité qui convient parfaitement à Marine Le Pen également. Tout sourire, elle confie face caméra : "Il n'y a pas d'hommes dans cette maison. Il n'y a que des femmes. Même les chats sont des chattes. C'est sympa de vivre avec une copine, plutôt que toute seule. Il n'y a pas d'intérêt que moi je vive ici toute seule et toi un petit studio triste. La maison est assez grande pour vivre à deux, recevoir nos enfants quand ils viennent. ça fait cinq ans maintenant. Et puis avec une copine, la différence avec un mec c'est qu'on ne s'engueule pas." Elle insiste sur l'amitié qui la lie avec Ingrid, qu'elle considère comme sa petite soeur : "Elle a vécu un moment extrêmement dur dans sa vie. Au départ quand j'ai proposé de l'héberger, je n'imaginais pas qu'elle resterait. Et puis pour finir, on a chacune trouvé notre équilibre."

Marine Le Pen est séparée depuis 2019 de Louis Aliot, actuellement maire d'extrême-droite de Perpignan et marié à une artiste, Véronique Lopez. Elle a été auparavant mariée à Franck Chauffroy, dirigeant d'entreprise ayant travaillé pour le Front national de 1997 à 2000, le père de ses trois enfants, Jehanne (23 ans), et les jumeaux Louis et Mathilde (19 ans). Elle a également été la femme d'Eric Iorio, ancien secrétaire national du FN aux élections et ancien conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais jusqu'en juin 2006.