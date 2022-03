Scandale Julie Gayet : François Hollande a-t-il été dénoncé par un ancien président ?

Fabrice Lhomme et Gérard Davet font l'actualité, non pas en raison d'un livre sur un président, le dernier en date concernait Emmanuel Macron, Le Traître et le néant, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais pour une bande dessinée, L'Obsession du pouvoir. Dans cet ouvrage, illustré par Pierre Van Hove, le duo de journalistes explore ce sentiment qui unit les trois derniers présidents français et beaucoup de politiques en général, eux qui les ont côtoyés pendant plus de vingt ans. Au fil des années, ils en ont appris des choses sur eux et sur le plateau de C à vous ce 2 mars 2022 sur France 5, ils affirment que c'est le mari de Carla Bruni-Sarkozy qui les a mis sur la piste de l'affaire Julie Gayet.

Gérard Davet explique ainsi que Nicolas Sarkozy leur avait dit : "'Vous devriez vous renseigner sur François Hollande qui sort en scooter de l'Elysée pour aller voir sa bonne amie.' Moi je ne savais pas, je ne savais rien de tout ça. On était pourtant souvent à l'Elysée. Je ne savais pas qu'il avait une bonne amie, comme il dit. C'est Bernard Tapie qui nous en avait parlé avant, tu te rappelles ?, sur les conseils de Nicolas Sarkozy je n'en sais rien. Concrètement oui, il nous en a parlé. Evidemment, on ne s'en est pas occupé, on a découvert ça par la suite." Fabrice Lhomme renchérit en souriant : "On écrivait un livre sur le président François Hollande et manifestement, on ne savait pas grand-chose de lui."

Un potin devenu un scandale d'état en janvier 2014 quand est publié le magazine Closer avec les photos volées des escapades nocturnes de l'ex de Valérie Trierweiler. A tel point que même un journaliste anglais l'avait interrogé en conférence de presse sur le sujet ! Aujourd'hui, l'actrice Julie Gayet et François Hollande filent toujours le parfait amour.

Cette anecdote du binôme Davet-Lhomme met en lumière, s'il y avait besoin, l'animosité qu'il y avait entre les deux anciens présidents. "Il y a une vraie détestation entre eux, objectivement", affirme Gérard Davet. "C'était fascinant de voir à quel point, l'un se balançait des choses sur l'autre", ajoute Fabrice Lhomme qui raconte que les deux journalistes voyaient régulièrement les deux anciens présidents sur la même période.