François Bayrou "a failli en venir aux mains" avec un autre homme politique : Découvrez qui...

Ce mardi 12 octobre 2021 sur BFMTV, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes du Monde étaient les invités du Bourdin Direct pour présenter leur nouveau livre: Le Traître et le Néant (éditions Fayard). Il publient un livre-enquête sur le président en exercice. Emmanuel Macron et son quinquennat : sur la fin politique de François Hollande, sa relation avec Philippe de Villiers et les déçus dans son camp. Un ouvrage sans grande révélation d'après France Inter mais sur le plateau de BFMTV/RMC, les auteurs ont voulu néanmoins mettre l'accent sur une anecdote qui aurait pu mal tourner, avec François Bayrou.

"François Bayrou a permis la victoire d'Emmanuel Macron, car son ralliement, tout le monde le sait, a été totalement décisif dans la victoire de Macron. Il y a un accord, qui était un accord verbal, entre les macronistes et les gens du Modem pour réserver 144 circonscriptions pour le Modem. Or, au dernier moment il y a eu un arbitrage qui a été fait entre Richard Ferrand et Emmanuel Macron, qui a fait qu'on a voulu donner au Modem, au lieu des 144 circonscriptions, 16 circonscriptions. François Bayrou est devenu fou, nous révélons qu'il a failli en venir aux mains avec Richard Ferrand, le jour de l'investiture de Macron, il voulait vraiment lui taper dessus," raconte Fabrice Lhomme au micro de Jean-Jacques Bourdin.

Mais la politique, c'est aussi avancer et tourner les pages. Xavier Bertrand a par exemple décidé de revenir sur sa position et annoncer sa participation au congrès LR pour la désignation du candidat pour les présidentielles. De son côté, le MoDem, lors de son université de rentrée à Guidel dans le Morbihan, a montré ses liens avec le parti de la majorité. Le président du MoDem François Bayrou et Richard Ferrand, président LREM de l'Assemblée nationale, ont accéléré en septembre le projet de "mouvement unitaire" : "L'idée est de rassembler les deux partis pour la présidentielle et les législatives de 2022," explique France 3 Bretagne. Le site précise : "Invité par les centristes, Richard Ferrand a plaidé pour "inaugurer cette maison commune de la majorité avant la fin 2021". Il a décrit le projet encore indécis comme une maison ouverte dont les deux piliers seraient LREM et le MoDem, mais qui doit permettre à la majorité de s'élargir." François Bayrou a estimé que ce "grand courant démocratique aurait dû être créé depuis longtemps".