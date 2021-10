Diaporama François Bayrou "a failli en venir aux mains" avec un autre homme politique : Découvrez qui...

7 / 11

Photo de famille au palais de l'Elysee du nouveau Gouvernement E. Philippe. Emmanuel Macron, President de la Republique, Edouard Philippe, Premier Ministre, entoures des 22 ministres du Gouvernement: De haut en bas, de gauche a droite: Mounir Mahjoubi, Secretaire d'Etat en charge du numerique, Marlene Schiappa, Secretaire d'Etat, en charge de l'Egalite entre les femmes et les hommes, Christophe Castaner, Secretaire d'Etat, en charge des relations avec le Parlement, Porte parole du gouvernement, Sophie Cluzel, Secretaire d'Etat, en charge des personnes handicapees, Marielle de Sarnez, Ministre en charge des Affaires europeennes, Frederique Vidal, Ministre de l'Enseignement superieur, de la recherche et de l'innovation, Annick Girardin, Ministre de l'Outre Mer, Elisabeth Borne, Ministre, en charge des Transports, Richard Ferrand, Ministre de la Cohesion des territoires, Jacques Mezard, Ministre de l'Agriculture, Jean Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale, Gerald Darmanin, Ministre de l'Action et des comptes publics, Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, Agnes Buzyn, Ministre des Solidarites et de la Sante, Laura Flessel, Ministre des Sports, Francoise Nyssen, Ministre de la Culture, Muriel Penicaud, Ministre du Travail, Sylvie Goulard, Ministre des Armees, Nicolas Hulot, Ministre d'Etat, ministre de la Transition ecologique et solidaire, Gerard Collomb, Ministre de l'Interieur, Francois Bayrou, Ministre d'Etat, ministre de la Justice, Jean Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires etrangeres . Paris, le 18 mai 2017. © Denis Allard/Pool/Bestimage