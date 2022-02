François Hollande et Julie Gayet : sortie en amoureux au musée... avec l'époux de Salma Hayek !

Le public lambda attend avec une impatience folle de pouvoir se rendre à la Bourse du Commerce de Paris. Du 16 février au 6 juin, le sculpteur américain Charles Ray expose certaines de ses plus belles oeuvres dans le bâtiment qui recueille la collection François Pinault, dont The New Beetle - 2006 -, Horse and rider - 2004 - ou la plus récente Unbaled Truck - 2021. Mais à quelques heures de l'ouverture officielle du show, plusieurs personnes ont pu découvrir l'installation, en avant-première... et en présence de l'artiste.

Ce vernissage était une belle occasion, pour Julie Gayet et François Hollande, d'arpenter les couloirs de la Bourse du Commerce de Paris main dans la main. Mais l'ancien couple présidentiel était loin d'être seul dans cette sublimissime bâtisse, dont la récente rénovation est signée par le Japonais Tadao Ando mais aussi par l'agence NeM - composée de Thibault Marca et de Lucie Niney, la soeur de l'acteur !

Etaient également présents, le 15 février 2022 : Michel Barnier, Cédric Charbit - le CEO de Balenciaga -, Jean-Louis Debré et sa femme Valérie Bochenek, Christine Goguet et Laurent Dassault, François Pinault, son fils François-Henri Pinault - époux de Salma Hayek - et son petit-fils François Pinault Jr., Jean-Victor Meyers, le producteur Philippe Rousselet, Maryvonne Pinault et ses petits-fils Charles Rogers-Pinault et Louis Rogers-Pinault, Bruno Génésio, l'entraîneur de l'équipe de football du Stade Rennais, le professeur David Khayat et sa femme Joselyne, Serge Moati, Alexandre Vilgrain et sa femme Denise, la photographe Bettina Rheims et son mari, l'avocat Jean-Michel Darrois, l'architecte Jean Nouvel, Jérôme de Noirmont et sa femme Emmanuelle, Madame Pierre Daix, Alain Minc, Bruno Racine, Emma Lavigne, Caroline Bourgeois, Jean-Jacques Aillagon, Jean-Claude Narcy et sa femme Alice Bertheaume.

Découvrez l'exposition de Charles Ray, à la Bourse du Commerce de Paris, du 16 février au 6 juin 2022.