Salma Hayek flamboyante au bras de son mari François-Henri Pinault : pluie de couples au gala du LACMA

Pour sa 10e édition, le LACMA Art + Film Gala honorait l'oeuvre de Steven Spielberg et des artistes Kehinde Wiley et Amy Sherald, créatrices des portraits du président Barack Obama et de la première dame Michelle Obama. Présentée par Gucci, la soirée s'est déroulée au Los Angeles County Museum sous la direction de Leonardo di Caprio et de la fiduciaire du LACMA, Eva Chow, le samedi 6 novembre 2021.

Cette grande soirée inaugurait également deux expositions autour des portraits, ceux des Obama ainsi qu'une rétrospective sur les "Black American Portraits". De nombreuses personnalité étaient présentes pour cette grande soirée dédiée aux arts, à l'instar de Salma Hayek et de son époux François-Henri Pinault - qui se remet de son deuil -, Paris Hilton et son fiancé Carter Milliken Reum, Jeff Bezos (patron d'Amazon) et Lauren Sanchez ou encore Serena Williams et son mari Alexis Ohanian. On pouvait également retrouver Maggie Gyllenhaal et son petit frère, Jake Gyllenhaal.

Leslie Mann et son mari Judd Apatow, Sophie Hunter et son mari Benedict Cumberbatch, Kate Capshaw et son mari Steven Spielberg, Jimmy Iovine et sa compagne Liberty Ross faisaient partie des couples de personnalités à fouler le tapis rouge. D'autres personnalités comme Lil Nas X, Jodie Turner-Smith, Elle Fanning, Billie Eilish, Eva Longoria, Miley Cyrus, Hailey Baldwin, Camilla Morrone, Diane Keaton ou encore Betye Saar étaient présentes.

Comme toutes les éditions précédentes, tous les bénéfices du gala du LACMA sont injectés dans des expositions présentées au musée de Los Angeles et servent à acquérir des oeuvres, financer des formations aux arts ainsi qu'à des projections de films. Par le passé, le LACMA avait déjà mis à l'honneur les oeuvres de Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Stanley Kubrick ou encore Betye Saar et Catherine Opie.