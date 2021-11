Dakota Johnson divine en décolleté scintillant, Serena Williams et Lil Nas X sortent les frous frous

Le 6 novembre 2021, de nombreuses célébrités ont défilé sur le tapis rouge de la 10e édition annuelle du LACMA Art + Film Gala organisé par Leonardo DiCaprio et Eva Chow, administratrice du LACMA.

Sur le tapis rouge du Los Angeles County Museum of Art, l'actrice de 50 Shades of Grey Dakota Johnson a opté pour un ensemble Gucci composé d'un top argenté scintillant largement décolleté sur la poitrine ainsi que d'une longue jupe haute satinée. Les froufrous étaient à l'honneur sur ce tapis rouge puisque le jeune chanteur au succès fulgurant Lil Nas X, Serena Williams, Suki Waterhouse, Jodie Turner Smith, Jared Leto et Tracee Ellis Ross y ont succombé. En manteau, veste ou sur les manches, le froufrou était définitivement l'accessoire mode fétiche de ce red carpet.

Le glitter et les sequins ont également été choisis par plusieurs personnalités comme Salma Hayek avec une robe bustier dégradée rose Gucci, Eva Longoria avec une création Vivienne Westwood, Sienna Miller avec une robe verte Gucci, Suki Waterhouse ou Olivia Wilde qui a opté pour une longue robe fourreau noire griffée Gucci décorée d'un papillon rouge. Hailey Bieber a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge de l'événement en portant une magnifique robe blanche Saint Laurent.

Intemporelle, la dentelle est toujours une valeur sûre pour le tapis rouge. La jeune maman Kirsten Dunst, la future mariée Paris Hilton, Camila Morrone, Billie Eilish et Elle Fanning ont toutes opté pour des créations avec ce tissu élégant et raffiné. Plus excentrique, Miley Cyrus a choisi un costume 2 pièces liberty multicolore issu d'une collaboration entre les marques Gucci et Balenciaga.

Au cours de la soirée, le gala a rendu hommage au cinéaste Steven Spielberg et à d'autres personnalités du cinéma mais a aussi honoré les portraitistes Kehinde Wiley et Amy Sherald, pour les portraits officiels du président Barack Obama et de la première dame Michelle Obama, conservés à la National Portrait Gallery de la Smithsonian Institution.