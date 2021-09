Kirsten Dunst maman : son deuxième enfant a déjà quatre mois

Lorsque les stars attendent la venue au monde de leur enfant, ces dernières le revendiquent généralement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Un choix que n'a visiblement pas partagé Kirsten Dunst. En couple avec Jesse Plemons depuis cinq ans, la mère d'Ennis Howard Plemons (3 ans) a annoncé au New York Times, vendredi 10 septembre 2021, avoir déjà accouché de son deuxième enfant.

Après avoir annoncé sa deuxième grossesse lors d'un shooting photo pour le magazine W, l'actrice de 39 ans avait pris du temps pour se préparer à l'arrivée de son second enfant. Mais auprès du New York Times, l'épouse de Jesse Plemons a annoncé - à la surprise générale - avoir accouché de son deuxième enfant, prénommé James Robet Plemons, il y a déjà quatre mois. "C'est le petit dernier, le Big Kahuna. C'est un petit ange, mais un petit ange affamé. Et un ange plutôt lourd", a-t-elle expliqué au journal tout en prenant le soin de présenter son nouveau-né de huit kilos.

Une annonce inattendue concernant laquelle la mère de famille a également partagé les difficultés qu'elle vit au quotidien en tant que mère de deux enfants. "Je suis tellement fatiguée. Je n'ai pas fait de nuit complète depuis quatre mois", a-t-elle concédé. Et de poursuivre : "J'ai également développé un tic à l'oeil. Oui, je suis vraiment dans un drôle d'état !" En avril dernier, l'actrice avait fait une sortie remarquée aux côtés de son fils aîné avec son joli baby bump. Et plus récemment, c'est à la Mostra de Venise que Kirsten Dunst est apparue amincie face aux photographes. Après avoir accouché, la jolie blonde a visiblement rapidement retrouvé sa silhouette d'antan.

En couple avec Jesse Plemons, Kirsten Dunst l'avait rencontré en 2015 lors du tournage de la série Fargo où elle incarnait le personnage de Peggy Blomquist. Éperdument amoureux de sa compagne, l'acteur de 33 ans avait confié être rapidement tombé sous son charme lors d'une interview au New York Times, faite en septembre 2020. "Je savais qu'elle serait dans ma vie pendant longtemps", avait-il indiqué à son sujet.