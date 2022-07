Kirsten Dunst mariée : elle a épousé son compagnon Jesse Plemons dans un cadre exotique

Ils se sont enfin dit "oui" !Kirsten Dunst et Jesse Plemons, son compagnon depuis 2016, ont célébré leur union en Jamaïque dans le cadre exotique de l'Hôtel GoldenEye situé à Ocho Rios. C'est le média américain Page Six qui a confirmé la nouvelle, le vendredi 8 juillet. Selon le média, le mariage de l'actrice de 40 ans et de l'acteur de 34 ans s'est déroulé dans la plus stricte intimité. L'agent de Kirsten Dunst qui était présent à la cérémonie l'a confirmé au site Page Six : "Je peux juste confirmer qu'ils se sont mariés. Aucun autre détail ne sera donné." La liste des invités présents à cette cérémonie n'a pas été communiquée.

Kirsten Dunst et Jesse Plemons se sont rencontrés en 2015 sur le tournage de la série Fargo où ils incarnent les rôles de Peggy Blomquist et Patrick Wilson. Ils forment alors un couple marié. Autant dire que la fiction a pris le dessus sur la réalité lorsque l'actrice et l'acteur ont officialisé leur relation en 2016. À une époque où Kirsten Dunst venait de se séparer de Garrett Hedlund. Kirsten et Jesse ont ensuite officialisé leurs fiançailles en 2017 lors de la cérémonie des Golden Globes où Kirsten apparaissait avec une bague au doigt. "Je savais qu'elle serait dans ma vie pendant longtemps", a confié Jesse Plemons dans une interview au New York Times en septembre 2020. Depuis, les deux tourtereaux ont donné naissance à deux enfants : Ennis né le 8 mai 2018 et James né en septembre 2021.

"Nous n'avons tout simplement pas prévu de mariage"

Avec ce mariage, Kirsten Dunst et son compagnon Jesse Plemons ont donc franchi une étape de plus. Pourtant, en février dernier, l'interprète de Rose Gordon dans Le Pouvoir du chien (2021) avait déclaré au Los Angeles Times : "Nous devons nous marier à ce stade. C'est ridicule. Nous n'avons tout simplement pas prévu de mariage. Je ne voulais pas être enceinte, me marier, faire la fête et ne pas pouvoir m'amuser avec tout le monde." L'actrice de 40 ans, qui a fini par changer d'avis, est aujourd'hui une maman heureuse et aussi une épouse heureuse !