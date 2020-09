Kirsten Dunst : Les coulisses de sa rencontre avec son fiancé Jesse Plemons

C'est une romance dont on sait très peu de choses. Et pourtant, Kirsten Dunst et son compagnon Jesse Plemons ont accepté de dévoiler les coulisses de leur rencontre au New York Times le jeudi 3 septembre 2020. Comme chacun le sait, les deux amoureux ont fondu l'un pour l'autre sur le tournage de la série Fargo en 2016. Mais ils ont attendu un an et demi avant de se l'avouer. "Je savais qu'elle serait dans ma vie pour un très long moment", glisse pudiquement le comédien.

Dans la deuxième saison de Fargo, l'anthologie américaine de Noah Hawley, Kirsten Dunst et Jesse Plemons incarnaient un couple ordinaire. L'un était Ed Blomquist, l'autre son épouse Peggy. Et si la fiction a fini par rejoindre rejoint la réalité, c'est qu'un coup du sort a sacrément poussé les tourtereaux l'un vers l'autre. "On rigolait beaucoup à propos du fait qu'on avait tous les deux été des enfants acteurs et qu'on ne s'en était pas trop mal sorti", se souvient, de son côté, la muse de Sofia Coppola.

Deux enfants acteurs

Le public a effectivement découvert Kirsten Dunst très tôt. Elle n'avait que 7 ans quand elle a joué pour Woody Allen dans New York Stories, et a peaufiné ce début de carrière très rapidement avec Entretien avec un vampire en 1994 ou encore Jumanji l'année suivante. Quant à Jesse Plemons, il a tourné des publicités pour les boissons Coca Cola tout petit, à 3 ans et demi, et a obtenu son premier rôle en 1998 dans Finding North de Tanya Weller. Si c'est d'abord une belle amitié qui s'est tissée entre eux, il a bien fallu se rendre à l'évidence.

À quand le mariage ?

Entre Kirsten Dunst et Jesse Plemons, les choses s'accélèrent. En janvier 2017, quelques mois après avoir officialisé leur idylle en mai 2016, les tourtereaux se sont fiancés. Ils ont accueilli leur premier enfant en décembre 2017, un petit garçon nommé Ennis. On a hâte d'en savoir plus à propos du mariage qui, décidément, met du temps à s'organiser...