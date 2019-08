Kirsten Dunst présente pour la 1re fois son fils Ennis sur Hollywood Boulevard

Les pavés d'Hollywood ne cesseront d'être foulés par les plus purs talents. Le jeudi 29 août 2019, c'est Kirsten Dunst qui a finalement eu droit à l'honneur le plus céleste de la planète cinéma : la comédienne de 37 ans a reçu son étoile de béton sur le fameux Walk of Fame de Los Angeles. Accompagnée de son époux Jesse Plemons, l'héroïne de la saga Spiderman était très entourée. Pour inaugurer ce monument pilier de sa carrière, Sofia Coppola (qui l'a mise en scène dans Virgin Suicide en 1999, Marie Antoinette en 2006, The Bling Ring en 2013 et Les Proies en 2017) a délivré un émouvant discours qu'ont attentivement écouté les parents de l'actrice, Inès et Klaus, son frère Christian et son fils de 15 mois, Ennis Howard. Le petit garçon, né à Santa Monica le 3 mai 2018, faisait là sa toute première apparition publique.

En prenant la parole, Kirsten Dunst a expliqué que, malgré son étoile, elle souffrait d'un manque de reconnaissance de la part de ses pairs. "Je n'ai jamais été reconnue par l'industrie, s'est-elle souvenue au micro. Je n'ai jamais été nommée pour une récompense. Peut-être deux fois pour un Golden Globe quand j'étais petite et un pour Fargo. J'ai vécu beaucoup de déceptions. Les choses que les gens adorent... vous vous souvenez de la sortie de Marie Antoinette ? Vous l'avez tous descendu ? Et maintenant, vous aimez ce film. American Girl ? Critiqué. Maintenant vous l'adorez. J'ai l'impression que le public aime ce que je fais avec retardement." Espérons qu'elle a désormais des astres dans les yeux, grâce à Hollywood Boulevard.

Kirsten Dunst et Jesse Plemons : retour sur des débuts compliqués

Kirsten Dunst et Jesse Plemons se sont aimés sur le tournage de la deuxième saison de Fargo, diffusée en 2015. À l'époque, ils jouaient un couple marié... et étaient tous deux mariés, dans la vraie vie, chacun de son côté. Cédant à ce nouvel élan romantique, la comédienne a quitté Garrett Hedlund pendant que Jesse Plemons se séparait de Courtney Peterson. Un conte de fées mouvementé, mais réussi. "En dehors de la brillante actrice que tu es, j'ai eu l'immense plaisir de découvrir la personne que tu es en dehors du travail, a-t-il déclaré devant Kirsten Dunst en larmes, le jeudi 29 août. Tu es sincèrement la meilleure des femmes que je connaisse. Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie."