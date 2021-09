Obsèques de Florence Pinault : Salma Hayek, son mari François-Henri et les enfants soudés

Le 6 septembre 2021, on apprenait par un avis de décès partagé par le journal Le Figaro la mort de Florence Rogers-Pinault, la fille de l'industriel François Pinault. Un drame terrible pour le businessman, qui enterre désormais celle qui n'était âgée que de 58 ans. Ses obsèques ont lieu ce 8 septembre, dans la capitale.

C'est vers 15H30, à l'église Saint-Sulpice dans le très chic 6e arrondissement que se tenait la cérémonie hommage à Florence Rogers-Pinault. Bien sûr, le clan était présent pour l'occasion. Le patriarche, fondateur des sociétés Artémis et Kering, était accompagné de son épouse Maryvonne Campbell ; celle-ci était la mère de Florence, née d'une précédente relation. Autour d'eux, il fallait compter sur François-Henri, qui a repris les commandes de l'empire familial depuis quelques années maintenant, très digne main dans la main avec son épouse l'actrice Salma Hayek. Celle-ci avait d'ailleurs partagé son immense chagrin sur Instagram. "La sensation de ta gentillesse, de ta force, ta joie de vivre, ainsi que la lumière éternelle des étoiles qui brillaient dans tes yeux et plus que tout la résonance de ton rire, vivront dans mon coeur pour toujours", avait notamment écrit la star.

François-Henri et Salma avaient fait le déplacement avec leur fille Valentina, laquelle va fêter ses 14 ans dans quelques jours, le 21 septembre précisément. On a aussi pu voir Mathilde Pinault, la fille aînée de l'homme d'affaires âgée de 20 ans et née de son histoire passée avec son ancienne épouse Dorothée Lepère. Mais également Augustin James, le fils de François-Henri, aujourd'hui âgé de 15 ans et né de sa brève histoire avec Linda Evangelista.

La cause du décès de Florence Rogers-Pinault, membre du conseil de gérance et responsable des relations publiques du vignoble de Château Latour, n'a pas été dévoilée. Mais, dans l'avis de décès publié par la famille, il était indiqué que des dons "pourront être adressés à l'Institut international de cancérologie de Paris du professeur David Khayat" en guise d'hommage.