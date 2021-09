Mort de Florence Pinault : Salma Hayek effondrée, lui rend hommage en photo

La rentrée s'annonce compliquée pour la comédienne et son époux. Salma Hayek et François-Henri Pinault sont effectivement en deuil. Florence, la petite soeur du PDG du groupe Kering, est morte à l'âge de 58 ans comme l'a annoncé le journal Le Figaro le lundi 6 septembre 2021. Si le couple n'avait pas encore trouvé la force d'évoquer cette perte, l'actrice a finalement pris la parole sur les réseaux sociaux en partageant un tendre souvenir de famille.

Repose en paix Florence Rogers Pinault

C'est en trois langues - français, anglais et espagnol - que Salma Hayek a rendu hommage à la tante de sa fille Valentina Paloma, née en septembre 2007. "Mon amie et ma chère belle-soeur, aujourd'hui tu t'envoles vers l'inconnu et plus jamais je ne pourrai te serrer dans mes bras, écrit-elle sur Instagram. Mais la sensation de ta gentillesse, de ta force, ta joie de vivre, ainsi que la lumière éternelle des étoiles qui brillaient dans tes yeux et plus que tout la résonance de ton rire, vivront dans mon coeur pour toujours. Repose en paix Florence Rogers Pinault."