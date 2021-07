Salma Hayek amoureuse à Cannes : elle sort le grand jeu face à Mélanie Laurent

Montée des marches, projections, soirées... Mélanie Laurent enchaîne les apparitions au 74e Festival de Cannes. L'actrice et juré du festival était encore de sortie dimanche. Elle a notamment croisé Salma Hayek, pulpeuse à souhait au bras de son mari François Henri-Pinault.

Cette année encore, Kering a honoré les femmes de l'industrie du cinéma ! Le groupe de luxe français s'y est employé en organisant le dîner Women In Motion. L'événement a eu lieu au Château de la Castre, à Cannes. Salma Hayek, Shannon Murphy et Maura Delpero y ont reçu des prix récompensant leurs carrières et contributions au monde du septième art.

La première est arrivée au Château de la Castre au bras de son mari François-Henri Pinault, PDG du groupe Kering. Le couple, qui était encore à Paris en début de semaine dernière et avait assisté au défilé Haute Couture de Balenciaga, a ainsi réalisé sa première apparition à cette 74e édition du Festival de Cannes.

Pour le dîner Women In Motion, Salma Hayek portait une superbe robe bleue Gucci, mettant ses jolies formes en valeur. La future star du film House Of Gucci avait fait le même choix de marque que Mélanie Laurent. La juré du festival était habillée d'un gilet vert scintillant, d'un top en dentelle transparent et d'une jupe fendue.

Ainsi, elle poursuit son défilé de mode au Festival de Cannes. Jusqu'ici, Mélanie Laurent s'était notamment distinguée en robe Dior et en costume Celine. Sa tenue Haute Couture portée pour la montée des marches de Flag Day (réalisé et avec Sean Penn) avait fait sensation sur le tapis rouge du Palais des Festivals. La future héroïne du film Le Bal des folles (en salles le 17 septembre prochain) s'y était présentée en compagnie de Tahar Rahim et de la renversante Mylène Farmer.

Le 74e Festival de Cannes prendra fin ce dimanche 18 juillet 2021.