Salma Hayek : Belle-maman cool avec le fils de Linda Evangelista, l'ado a énormément changé

De son côté, Linda Evangelista avait toujours pris soin de masquer le visage de son fils. Salma Hayek le montre à découvert, signe de l'excellente relation qu'elle entretient avec Linda. Le mannequin a donné naissance à Augustin en octobre 2006 et avait gardé l'identité de son père secrète. Linda Evangelista l'a révélée près de 5 ans plus tard, en juin 2011.

Augustin est né de la courte relation amoureuse qu'ont eu ses parents, Linda Evangelista et François-Henri Pinault, à la fin de l'année 2005. En août 2011, le top model avait poursuivi son ex-compagnon pour obtenir une pension alimentaire. Les parents du jeune homme ont trouvé un accord le 7 mai 2012, quatre jours après le début du procès.

Avant d'épouser Salma Hayek (et d'accueillir leur fille Valentina, âgée de 13 ans), François-Henri Pinault était déjà papa de trois enfants. Outre Augustin, le PDG du groupe de luxe Kering a un autre garçon et une fille, François et Mathilde (23 et 20 ans), nés de son premier mariage à Dorothée Lepère. Mathilde a elle aussi fait une rare apparition sur le compte Instagram de sa belle-mère, avec qui elle a passé des vacances.

À la rentrée, un marathon promo attendra Salma Hayek. La comédienne sera à l'affiche du très attendu House Of Gucci, réalisé par Ridley Scott et consacré au meurtre de Maurizio Gucci (joué par Adam Driver), commandité par son ex-épouse Patrizia Reggiani (interprété par Lady Gaga). Le film sortira en France le 24 novembre.