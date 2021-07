Salma Hayek victime d'Harvey Weinstein : la réaction de son mari, François-Henri Pinault, quand il l'a appris

L'égalité, c'est un peu son fer de guerre. PDG du groupe Kering, anciennement PPR, François-Henri Pinault s'investit à 1000% dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour la promotion des femmes au cinéma. Il faut dire que le dirigeant d'entreprise a été proche de dossier de harcèlement sexuel, et notamment celui d'Harvey Weinstein... puisque son épouse, Salma Hayek, fait partie des victimes du producteur. "Je ne le savais pas, rappelle-t-il dans les colonnes de Paris Match. Je l'ai appris quand elle a décidé de le dire publiquement. J'avais souvent croisé Weinstein, puisque Salma a joué dans des films qu'il produisait. Elle avait cru pouvoir oublier, surmonter. C'était un type impétueux, il en imposait. Je ne pouvais pas m'imaginer toutes ces histoires sordides."

Harvey est mon monstre aussi

François-Henri Pinault dit souvent que Salma Hayek l'a éduqué. C'est, malheureusement, par la force des choses. Deux mois après l'article du New York Times à l'origine de la chute d'Harvey Weinstein, la comédienne avait rédigé une tribune, à son encontre, dans la même publication. "Harvey est mon monstre aussi", titrait-elle, avant de le décrire comme un "cinéphile passionné, un preneur de risques, un patron talentueux dans le domaine du cinéma, un père aimant. Et un monstre." Il aurait entre autres, au fil des mois, tenté de prendre une douche avec elle, lui aurait réclamé des faveurs sexuelles, des massages et lui aurait demandé de se mettre nue devant lui et une autre femme pendant le tournage du biopic sur Frida Kahlo.

Il a exigé une nudité totale

"L'éventail de ses tactiques de persuasion allait des mots doux jusqu'à cette fois où, en furie, il a dit ces mots terrifiants : 'Je vais te tuer, ne pense pas que je ne peux pas', racontait-elle. Il a exigé une nudité totale. Pour la première et la dernière fois de ma carrière, j'ai fait une dépression nerveuse. Mon corps s'est mis à trembler, mon souffle était court et j'ai commencé à pleurer encore et encore." À l'époque, Harvey Weinstein avait refusé de reconnaître l'atrocité de ses actes et avait nié en bloc. Mais la suite, pour lui, vous la connaissez sans doute...

