Marine Le Pen : Qui est le père de ses 3 enfants, son ex-mari Franck Chauffroy ?

Marine Le Pen défend son programme pour les présidentielles 2022. Une politique plus déterminée que jamais, à l'heure où son parti peine à rassembler les 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidature. Pour cette nouvelle campagne, la fille de Jean-Marie Le Pen s'investit plus que jamais, pour faire oublier son échec au second tour de 2017 et a notamment décidé de se livrer davantage, afin de montrer la femme qui se cache derrière la politique. Mère de trois enfants, elle a évoqué sa progéniture à plusieurs reprises, mais qui est leur père ?

Très pudique comme elle aime se présenter, Marine Le Pen (53 ans) est maman de trois grands enfants : Jehanne (23 ans), et les jumeaux Louis et Mathilde (19 ans). Le papa est Franck Chauffroy, dirigeant d'entreprise ayant travaillé pour le Front national de 1997 à 2000. Un homme très discret qui n'a jamais souhaité avoir la lumière sur lui. En effet, conscient des difficultés à porter le nom de Le Pen, il reste encore aujourd'hui dans l'ombre. Le couple s'est séparé à l'aube du troisième millénaire, Marine Le Pen a vécu ensuite jusqu'en 2006 avec Eric Iorio, ancien secrétaire national du FN aux élections et ancien conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais puis avec Louis Aliot, actuellement maire d'extrême-droite de Perpignan et désormais marié à une artiste, Véronique Lopez.

Si la leader du Rassemblement national et son premier époux n'ont pas réussi à faire durer leur mariage, ils auront réussi à protéger leurs enfants des affres de la vie politique. "Non, mes enfants ne m'accompagneront pas durant la campagne. Je les protège comme une louve. C'est l'une de mes grandes réussites de maman, d'avoir réussi à les préserver de la vie publique pour qu'ils aient une vie d'enfants avec l'insouciance qui est celle des enfants. Je n'ai jamais souhaité les montrer en photos," avait-elle déclaré sur CNews. Cependant, la tante de Marion Maréchal - avec laquelle les relations sont plus que jamais tendues - n'avait pas résisté à l'envie de les célébrer lors de son meeting politique à Reims, faisant part de sa fierté d'avoir eu trois enfants "vite", "en un an". Elle a voulu les épargner de la jungle politicienne, elle qui a été traumatisée par le divorce très médiatique de son père et de sa mère Pierrette Lalanne, avec en point d'orgue la fameuse affaire du magazine Playboy pour lequel sa génitrice a posé. Faire subir un tel étalage conjugal à ses enfants, très peu pour Marine Le Pen et Franck Chauffroy. La discrétion semble avoir été leur priorité, malgré les différends.

Actuellement, Marine Le Pen est une célibataire assumée, habitant avec l'une de ses amies en colocation. Un mode de vie qui sied à merveille à cette passionnée de chats, comme elle confiait dans Une ambition intime sur M6 au mois de novembre 2021.