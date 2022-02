Marine Le Pen après que sa mère pose en soubrette et nue pour Playboy : "15 années de silence avec ses filles"

La famille, c'est le socle de Marine Le Pen, mais aussi c'est aussi la source de beaucoup de ses ennuis. A l'aube des élections présidentielles pour lesquelles elle a présenté une nouvelle fois sa candidature, la leader du RN doit régler des différends avec sa nièce Marion Maréchal, dont le rapprochement avec Eric Zemmour est manifeste. Quelques années plus tôt, c'est sa relation avec son père Jean-Marie Le Pen qui faisait couler de l'encre, après son exclusion du FN en 2015. Avec sa mère Pierrette Lalanne, les relations ont été aussi très compliquées, avec en point d'orgue sa couverture pour le magazine Playboy en 1987.

Retour dans les années 1980, Marine Le Pen doit faire face à la séparation très médiatisée de son père, homme politique controversé, et de sa mère, Pierrette née Lalanne. Le couple, parent de Marie-Caroline, Yann et Marine ne va pas bien et Pierrette Lalanne quitte brutalement le foyer pour partir avec un journaliste (Jean Marcilly) alors que celle qui deviendra la cheffe du RN est adolescente. Ils se déchirent par médias interposés et notamment le magazine Playboy. Interrogé par la revue de charme, Jean-Marie Le Pen, qui refuse de payer une pension alimentaire, déclare : "Si elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages." Ce à quoi sa future ex-femme et ancien mannequin lui répond en posant en tenue de soubrette peu vêtue.

De quoi traumatiser la famille Le Pen et plus précisément leurs trois filles. L'Express revient sur cet événement, pour expliquer pourquoi Marion Maréchal ne veut pas provoquer de nouveaux ravages familiaux. Sa mère, Yann, lui a raconté "cent fois le départ de sa grand-mère, Pierrette Lalanne, en petite tenue dans Playboy en 1987 pour faire enrager Jean-Marie Le Pen. Quinze années de silence ont suivi avec ses filles". Dans l'émission Une ambition intime diffusée sur M6 en novembre 2021, Marine Le Pen avait dévoilé avoir "pardonné à une mère qui est partie", affichant même sa complicité avec elle devant les caméras.

Pierrette Lalanne est même revenue s'installer chez son ex-mari, remarié avec Jany. "Je suis revenue et Jean-Marie m'a dit 'eh bien écoute, tu es ici chez toi.' Moi aussi je lui ai pardonné. Je me suis installée là. Et puis on a repris une vie normale. Jean-Marie et moi, on se voit souvent, il n'y pas de problèmes. Elles ont un père, une mère. Il est arrière-grand-père. C'est la famille", expliquait-elle dans le show de Karine Le Marchand.