Diaporama Marion Maréchal enceinte... et gênée quand Valérie Pécresse la prend à partie sur sa maternité

1 / 10

Extrait de l'émission "Face à Baba" de Cyril Hanouna avec Valérie Pécresse en invitée principale. Elle a fait face notamment à Marion Maréchal, soutien d'Eric Zemmour et nièce de Marine Le Pen et l'a interpellé sur le fait d'être jeune maman - elle est enceinte de son deuxième enfant - et femme politique.