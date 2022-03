Valérie Pécresse révèle le gros sacrifice que va faire son mari Jérôme si elle remporte l'élection

Valérie Pécresse se veut particulièrement transparente sur le statut de son mari Jérôme. Celui qu'elle a épousé en 1994, père de leurs trois enfants Baptiste, Clément et Emilie, est actuellement président-directeur général de la branche énergies renouvelables de General Electric. Un haut poste qui sera remis en cause si la candidate LR à la présidentielle obtient le poste, elle l'a affirmé en interview sur RMC lors de son passage face aux Grandes Gueules ce 22 mars 2022.

Question personnelle mais pas tant que ça puisqu'il en vient au statut de la moitié de celle qui postule pour la place de présidente de la République : est-ce que son mari continuera ses activités dans le domaine industriel international ? Valérie Pécresse se veut plus claire que jamais : "Alors non, malheureusement ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est une spécificité. Une femme qui arrive à l'Elysée est obligée de demander à son mari de ne pas avoir un travail dans une entreprise privée et de ne pas continuer des activités privées. Ce sera un changement de vie total."