"Je croyais que Valérie était la mariée" : Jérôme Pécresse raconte leur coup de foudre insolite

Sous tous les projecteurs depuis sa victoire à la primaire des Républicains le 4 décembre 2021, Valérie Pécresse fait la couverture de Paris Match. La femme politique de 54 ans est décrite comme une femme très rigoureuse, travailleuse acharnée au parcours brillant. Mais elle est aussi une femme très amoureuse de son mari Jérôme Pécresse, qui le lui rend bien. Un couple uni dès les premiers jours de leur rencontre, décrit dans les pages du magazine.

Si Valérie Pécresse est arrivée à la tête de son parti pour le représenter lors des élections présidentielles 2022, battant Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier Bertrand, puis Eric Ciotti dans un deuxième temps, c'est parce que la présidente de la région Ile-de-France possède un parcours exemplaire et a démarré une campagne solide. Mais cette réussite est aussi marquée par le soutien indéfectible de son époux, le premier à l'encourager à se dépasser dans sa carrière. Un état d'esprit que, d'ailleurs, Ségolène Royal avait remarqué, touchée par le soutien de l'époux de Valérie Pécresse, qu'elle opposait à celui qui était son compagnon quand elle était en lice pour la présidentielle de 2007, François Hollande.

Dès 1998, Jérôme Pécresse motive sa femme au CV impressionnant (HEC, ENA...) à se dépasser, comme le rappelle Valérie Pécresse dans le nouveau numéro de Paris Match : "Ma chérie, tu ne vas pas faire toute ta carrière au Conseil d'Etat. Je sais que tu aimes Chirac depuis longtemps ; c'est très risqué de le rejoindre, il est à terre. Mais si tu le sens, tente ta chance à l'Elysée, c'est le moment." A l'époque, Valérie Pécresse est magistrate, jeune maman d'un premier garçon, Baptiste, né en 1996 et enceinte de son deuxième bébé. Aussi impliqués dans leur famille, ils revendiquent une gestion paritaire de leur foyer. Ce n'est pas dans la bouche de son époux qu'on entendra des propos sexistes, comme ceux qu'elle a dû entendre durant sa carrière.

Polytechnicien, le mari de la candidate est président-directeur général de la branche énergies renouvelables de General Electric. Ils sont mariés depuis vingt-sept ans et heureux parents de trois enfants. Un couple sur lequel personne n'avait parié à l'époque et qui a démarré de façon inattendue, lors du mariage d'un ami : "Je croyais que Valérie était la mariée [elle était témoin, NDLR]. Je me suis assis à côté d'elle sans la connaître et le coup de foudre a été immédiat." Suivra leur mariage peu après sur les terres chiraquiennes de Corrèze où les Pécresse passent régulièrement leur vacances.

Si sa progéniture pose pour le magazine, Emilie la benjamine de 18 ans est apparue dans l'émission Une Ambition intime sur M6 il y a quelques semaines, mais Valérie Pécresse n'abuse pas des projecteurs, marquée par la médiatisation de l'arrestation de son plus jeune fils pour possession de cannabis en 2016.

