Julie Gayet mariée à François Hollande : émotion et cadeau en direct dans C à Vous !

Julie Gayet a passé le cap de la cinquantaine très sereine puisqu'au lendemain de ses 50 ans, qu'elle a célébrés le vendredi 3 juin dernier, la comédienne devenait officiellement la femme de François Hollande. Mais pas de voyage de noces de prévu, du moins pas tout de suite ! C'est à Paris que Julie Gayet est finalement revenue pour terminer la préparation d'un tout nouveau projet, cinq jours à peine après la noce. Ce mercredi 8 juin, elle était d'ailleurs sur le plateau de l'émission C à Vous pour évoquer ce nouveau bébé !

Du 22 au 25 juin prochain, la seconde édition du festival Soeurs jumelles, La rencontre de la musique et de l'image, créé par Julie Gayet, aura lieu dans la ville de Rochefort. Un événement très attendu par sa créatrice qui s'est fait une joie d'évoquer l'événement. D'ordinaire gaffeuse et curieuse, on aurait pensé qu'Anne-Elisabeth Lemoine aurait cuisiné son invitée pour en savoir un peu plus sur les festivités du week-end dernier. Mais il n'en fut rien. L'animatrice a néanmoins eu une très jolie attention envers Julie Gayet à la toute fin d'émission : "Félicitations chère Julie ! J'avais un bouquet pour vous, voilà ! Tous nos voeux de bonheur de la part de toute l'équipe de C à Vous." Un cadeau très apprécié par l'actrice, visiblement très émue. il faut dire qu'un tel événement dans une vie, ça se fête !

C'était la surprise de ce mardi 7 juin. Le site La Montagne révélait en exclusivité le mariage de Julie Gayet et François Hollande. Samedi 4 juin, l'ancien président de la République et la comédienne se sont dit 'oui' à la mairie de Tulle, devant le maire Bernard Combes, ami du politique. Seuls deux clichés de la cérémonie accompagnaient l'article : le premier dévoilant François Hollande en costume et Julie Gayet, dans une belle robe blanche aux manches asymétriques, montant les escaliers de la mairie ; le second montrant les jeunes époux signer le registre. Les amoureux, tout sourire, se sont unis devant leurs proches parmi lesquels figuraient Emilie Broussouloux, femme de Thomas Hollande, et Benjamin Biolay , l'un des amis de Julie Gayet à qui elle a donné la réplique dans le film Comme une actrice de Sébastien Bailly, prochainement au cinéma.

Il s'agit du premier mariage pour François Hollande. Longtemps en couple avec Ségolène Royal, mère de ses quatre enfants Clémence, Flora, Thomas et Julien, puis avec Valérie Trierweiler, l'ex-chef de l'Etat ne s'était jamais fait passer la bague au doigt contrairement à son épouse. Avant de tomber amoureuse de François Hollande, la comédienne de 50 ans a partagé la vie de Santiago Amigorena, père de ses deux fils Tadeo, 23 ans et Ezéchiel, 21 ans, qu'elle avait épousé en 2000. Mariage plus vieux... Mariage heureux !