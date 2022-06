François Hollande marié : sa gêne quand Ségolène Royal l'avait demandé en mariage en direct à la télé...

L'annonce du mariage de François Hollande avec Julie Gayet ce 4 juin 2022 à Tulle en Corrèze renvoie à sa relation avec Ségolène Royal, - la mère de ses quatre enfants Thomas, Elise, Julien et Flora -, avec qui il n'a jamais été marié. Pourtant, l'ancienne ministre n'était pas contre l'idée et en avait même parlé devant les caméras au côté de celui qui était encore à l'époque son compagnon.

C'est en 2006 que Ségolène Royal aborde la question du mariage, devant les caméras de TF1 pour l'émission Sagas. Elle était à l'époque en train de se préparer pour les présidentielles de 2007. "On n'est pas hostile du tout au mariage. Les choses se sont trouvées comme ça, les enfants sont venus, on était ensemble, on est toujours ensemble. On s'aime. J'attends que François me demande en mariage", avait déclaré la femme politique, ajoutant ensuite : "François, veux-tu m'épouser ?"

La réaction de François Hollande était légèrement embarrassante, souriant avec une pointe de gêne. Ségolène Royal réagissait alors avec humour : "Voyez, il hésite encore..." Celui qui était alors président du PS répondait : "Non, c'est pas ce que je veux dire... Je vous répondrai après l'émission." Si la scène pouvait être légère, quelques mois plus tard, le couple se sépare officiellement après les présidentielles au cours desquelles Ségolène Royal a perdu au second tour face à Nicolas Sarkozy.

Au mois de juin 2007, elle a annoncé qu'elle et son compagnon sont séparés, à une date qu'elle a refusé de préciser, dans un livre intitulé Les Coulisses d'une défaite. Elle avait précisé à Reuters que "cette divulgation a été faite dès ce soir malgré mon opposition par certains médias. Je la déplore". "Je n'ai fait aucune déclaration ce soir (...) Je ne voulais pas l'annoncer ce soir en pleine élection législative", avait-elle insisté. L'officialisation de la séparation "ne devait être faite qu'en milieu de semaine. En conséquence, un communiqué conjoint sera publié lundi matin". Dans son livre Leçons du pouvoir (2018), François Hollande était revenu sur son non-mariage avec Ségolène Royal : "Nous n'étions pas mariés. Nous avions quatre enfants et cet engagement familial valait tous les parchemins."