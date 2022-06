Diaporama : Emilie Broussouloux maman gaga : les petits enfants de François Hollande ont bien grandi

Naissance - Emilie Broussouloux et Thomas Hollande sont parents pour la deuxième fois d'un petit garçon prénommé Noé - Semi-Exclusif - Thomas Hollande et sa compagne Emilie Broussouloux à la générale de la pièce "La Vraie Vie" au théâtre Edouard 7 à Paris. © Guirec Coadic/Bestimage

François Hollande et sa compagne Julie Gayet lors de la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris, France, le 9 septembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage

Mariage de Thomas Hollande et de la journaliste Emilie Broussouloux l'église de Meyssac en Corrèze, près de Brive, ville d'Emiie. Le 8 Septembre 2018. © Patrick Bernard-Guillaume Collet / Bestimage

Julie Gayet et son compagnon François Hollande - Sorties des obsèques de Florence Rogers-Pinault en l'Église Saint-Sulpice à Paris, le 8 septembre 2021.

Thomas Hollande et sa compagne Emilie Broussouloux - People lors de la finale du Top 14 français entre Montpellier et Castres au Stade de France à Paris, le 2 juin 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage