Mariage de François Hollande et Julie Gayet : Leurs enfants étaient-ils présents à la cérémonie ?

C'était une belle journée pour Julie Gayet et François Hollande : ce 4 juin, alors qu'ils venaient de célébrer les 50 ans de l'actrice la veille, le couple s'est uni à la mairie de Tulle, leur fief de Corrèze. Et sans prévenir personne : dans le village, personne n'a vu la mariée, sublime dans sa robe Hermès, tandis que les invités étaient en nombre très restreint : quatre témoins... et c'est tout !

Si Jean-Pierre Jouyet (confident de l'ex-président), Jean-Louis Audren (un de ses copains de lycée), Catherine (l'une des meilleures amies de l'actrice) et Benjamin Biolay ont donc pu assister à l'échange des anneaux, cela n'a pas été le cas de leurs enfants : aucun d'entre eux n'étaient là, ni du côté de l'homme politique, ni du côté de la comédienne, selon Paris Match.

Une information confirmée au magazine par l'aîné de la famille, Thomas : "Je n'étais pas présent, ni mon épouse, ni aucun de mes frères et soeurs", a-t-il confié. Une nouvelle étonnante, puisque les enfants de l'ex-président semble plutôt bien s'entendre avec leur nouvelle belle-mère, même si quelques tensions subsistent. Mais celle-ci n'a pas pu compter non plus sur ses enfants : Tadéo et Ezechiel, ses deux fils jeunes adultes étaient sûrement restés avec leur père, l'argentin Santiago Amigorena.

Deux garçons qui ont pourtant souvent eu du mal avec le rapport difficile entretenu par leur mère à la célébrité : très protégés, ils ont parfois eu l'impression d'être cachés. Il y a deux, en interview pour Madame Figaro, elle avait parlé d'une discussion entre eux qui l'avait choquée : "Lors d'une conversation, nous avons parlé du soin que j'avais pris à protéger ma vie privée et la leur. L'un deux m'a alors dit qu'il avait pu avoir l'impression que je le cachais plus que je ne le protégeais. Que, peut-être, j'avais honte. J'étais terrifiée !"

Un soin à protéger ses enfants que François Hollande a également toujours pris : on voit très rarement ses quatre enfants, nés de son union avec son ancienne compagne, Ségolène Royal. Thomas, né en 1984 et avocat, poste cependant régulièrement des photos de lui et de sa femme, la journaliste Emilie Broussouloux sur Instagram. Son frère Julien (né en 1987) et ses soeurs Clémence (née en 1986) et Flora (née en 1992) sont quant à elles bien plus discrètes.

Les quatre enfants avaient également loupé un événement important pour leur père en 2012 : à peine élu président, François Hollande avait été officiellement investi lors d'une cérémonie dans laquelle son clan avait brillé par son absence. Et pour une bonne raison : Valérie Trierweiler, alors en couple avec le président, avait refusé d'y inviter Ségolène Royal, provoquant le boycott des frères et soeurs.