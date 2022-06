Julie Gayet et François Hollande : Photo des amoureux au top après leur mariage

Le 3 juin 2022, Julie Gayet a célébré un grand événement, ses 50 ans ! Toutefois, le jour suivant, une autre fête, très importante avait lieu : son mariage ! L'actrice-productrice et l'homme politique ont savamment dupé celles et ceux qui auraient cherché le scoop avant l'heure en faisant passer leurs noces pour un "simple" anniversaire de plus. Une fois la fête passée, la nouvelle a pu être dévoilée en exclusivité par le média La Montagne qui a petit à petit révélé d'autres informations supplémentaires comme les noms des témoins ou encore le fait que l'artiste ne changerait pas de nom de famille. Une journaliste de cette publication a également dévoilé une belle photo des mariés, plus radieux que jamais, quelques jours après la cérémonie.

Laetitia Soulier, membre de la rédaction La Montagne, a dévoilé sur son compte Twitter un cliché de François Hollande et Julie Gayet après leur mariage. Ils ont été photographiés allant effectuer leur geste citoyen, celui de voter pour le premier tour des élections législatives. L'ancien président de la République est allé dans son isoloir favori, celui de son fief à Tulle, là où il s'est marié. À ses côtés, celle qu'il peut désormais appeler mon épouse. Elle était tout simplement radieuse avec son sourire et son look décontracté, bohème chic avec de jolis souliers et un jean court associés à un top et un gilet couleur crème.