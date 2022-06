Julie Gayet mariée à François Hollande : l'actrice a-t-elle menti sur son mariage ?

Si leur relation a été découverte contre leur gré, François Hollande et Julie Gayet ont pris toutes les précautions pour préserver le secret de leur mariage qui s'est déroulé le 4 juin 2022 à Tulle, fief de l'ancien président de la République. Les amoureux ont pu ainsi se dire oui dans la plus stricte intimité, avec des invités triés sur le volet comme leurs familles respectives bien évidemment ou encore Benjamin Biolay, témoin de l'actrice. Pour réussir ce coup de force, ils ont mis en place un stratagème que l'artiste, en promotion de son festival Soeurs jumelles qui se tient à Rochefort du 22 au 25 juin, a révélé sur les ondes de Sud Radio.

Ce 13 juin, Julie Gayet a répondu aux questions de Gilles Ganzmann et Valérie Expert au micro de Sud Radio. Impossible pour elle d'éviter les interrogations sur son mariage avec François Hollande, l'animateur la félicitant pour avoir réussi à doubler les paparazzis : "On a fait ça très discrètement, on a dit que c'était mes 50 ans, ce qui était vrai !" En effet, l'actrice et productrice est née le 3 juin 1972 et avait même publié une vidéo sur son compte Instragram où on la voit en quinquagénaire plus radieuse que jamais. À la lumière de son mariage, on comprend encore mieux son magnifique sourire. "Donc vous avez prétexté une fête pour vos cinquante ans, très malin", ajoute son interlocuteur. Les belles images de la noce qui ont été diffusées l'ont été en accord avec les tourtereaux.