Julie Gayet mariée à François Hollande, va-t-elle changer de nom ? L'actrice a tranché, et fermement !

La vie de Julie Gayet et François Hollande a pris un nouveau tournant en ce début du mois de juin. Le samedi 4, le couple, les enfants et une poignée d'amis étaient réunis pour célébrer leur mariage à la mairie de Tulle, cérémonie opérée par le maire de la ville, Bernard Combes. Ce dernier s'est d'ailleurs fait une joie de marier les deux amoureux comme il l'a fait savoir sur son compte Instagram quelque temps après l'événement. Officiellement femme de François Hollande aux yeux de la loi, l'actrice de 50 ans va-t-elle oublier son nom pour se faire appeler par celui de son mari ?

La Montagne, qui avait révélé leur union, a obtenu de plus amples informations sur ce jour très spécial dans leur vie. Dimanche 12 juin, les jeunes époux, partis voter pour le premier tour des élections législatives, ont répondu avec plaisir aux questions des journalistes. Julie Gayet a notamment indiqué si elle allait abandonner son nom pour prendre celui de Hollande. La réponse est non : "Le plaisir d'une actrice, c'est qu'on garde toujours son nom. Je serai toujours Julie Gayet." Pas de changement de papiers au programme pour la créatrice du festival Soeurs jumelles, qui se déroulait à Rochefort ces derniers jours.

A l'image de leur histoire et de la simplicité qui les caractérisent, c'est sans chichi que Julie Gayet et François Hollande ont choyé leurs invités, parmi lesquels les témoins de l'actrice, Catherine, sa meilleure amie et Benjamin Biolay, mais aussi ceux du politique, Jean-Pierre Jouyet et Jean-Louis Audren, chirurgien et ami d'enfance. Pas de traiteur ou de grand restaurant pour le banquet mais un repas à la maison composé de produits locaux dont des "côtes de boeuf achetées au marché de Tulle."

Quid d'un voyage de noces ? Si les tourtereaux, sur leur nuage de bonheur, n'ont pas indiqué la destination, il se pourrait qu'ils soient finalement tombés d'accord pour rester chez eux : "J'encourage tout le monde à venir faire son voyage de noce à Tulle. On y fête tout, les victoires présidentielles comme les mariages", a plaisanté François Hollande. Simple blague ou véritable projet ? L'avenir nous le dira !