Mariage de Julie Gayet et François Hollande : l'identité des témoins enfin dévoilée !

Quelle ne fut pas la surprise des admirateurs du couple formé par Julie Gayet et François Hollande depuis 2012 de voir que leurs tourtereaux préférés étaient enfin passés à l'étape supérieure pour leurs dix ans d'amour ! Le quotidien La Montagne avait en effet révélé la semaine dernière que la comédienne de 50 ans et le politique de 67 ans s'étaient passés la bague au doigt le samedi 4 juin à la mairie de Tulle. Le mariage avait été prononcé par le maire de la ville, Bernard Combes, ami proche de l'ancien président de la République. Grâce à deux photos dévoilées dans l'article, il était aussi possible de découvrir les tenues des stars du jour, Julie Gayet dans une magnifique robe blanche Hermès, François Hollande vêtu d'un costume aussi élégant que tous ceux avec lesquels on avait déjà pu le voir dans le passé.

Aucun autre détail, hormis le nom d'un des invités, Benjamin Biolay, n'avait été révélé. C'est enfin chose faite, un peu plus d'une semaine après la fête ! Pour leur première sortie officielle de couple marié, Julie Gayet et François Hollande ont non seulement joué les citoyens modèles en allant voter pour le premier tour des élections législatives mais ils ont aussi misé sur la complicité et le partage en évoquant un peu plus la journée dont ils se souviendront toute leur vie avec les journalistes de La Montagne. L'occasion d'apprendre que Benjamin Biolay n'était pas un invité comme tout le monde puisque désigné témoin de Julie Gayet.

L'union a bien été célébrée "en petit comité", d'une dizaine de personnes parmi lesquelles le chanteur donc, accompagné de l'autre témoin de Julie Gayet, Catherine, sa meilleure amie. François Hollande a quant à lui choisi "Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée de François Hollande, qu'il a connu sur les bancs de l'ENA alors que les deux hommes étaient dans la promotion Voltaire et Jean-Louis Audren, chirurgien, 'un ami de lycée'."

C'est dans leur maison de Tulle que la dizaine d'invités a été conviée pour la suite des festivités sans chichis : "Pas de traiteur pour l'occasion mais au menu des 'côtes de boeuf achetées au marché de Tulle'" selon les propos de François Hollande. Du local donc à l'image du bouquet de la mariée, minutieusement préparé par la maison Coussaert, fleuriste de la ville.