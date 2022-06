Julie Gayet et François Hollande mariés : cette grande star invitée à leurs noces

L'ancien président de la République François Hollande et sa compagne, l'actrice Julie Gayet, se sont mariés en toute discrétion samedi 4 juin 2022 à la mairie de Tulle en Corrèze, a révélé en exclusivité le journal La Montagne, informé par la mairie. Une noce qui s'est déroulée dans l'intimité a précisé la municipalité dirigée par Bernard Combes, ami du marié qui lui avait succédé en 2008.

À 67 ans, il s'agit du premier mariage de François Hollande, père de 4 enfants, nés de sa relation avec son ex-compagne, l'ancienne ministre Ségolène Royal. Julie Gayet, divorcée en 2006 de Santiago Amigorena, mère de deux grands garçons Tadeo et Ezechiel, a fêté ses 50 ans la veille, le 3 juin, à Tulle.

Peu de détails circulent sur ce mariage dont une belle photo des mariés a été dévoilée, laissant découvrir la superbe robe de Julie Gayet. Selon le quotidien La Montagne, le chanteur Benjamin Biolay faisait partie des invités. La nouvelle preuve de l'amitié qui unit les deux artistes déjà vus côte à côte lors de divers événements. En 2020, on pouvait les voir ensemble sur scène très complices pour l'événement Conversation autour de la Musique et de l'Image dans le cadre du Festival du film Francophone d'Angoulême.

Le chanteur et acteur Benjamin Biolay et l'actrice-productrice Julie Gayet ont fait partie des artistes soutenant publiquement les socialistes dès la campagne de Ségolène Royal en 2007. Les deux amis ont ensuite été vus pour la présidentielle suivante, cette fois épaulant François Hollande, notamment lors d'un meeting à Vincennes en avril 2012. Attachée à la rose politique, Julie Gayet a été nourrie par l'engagement de son père, médecin-chirurgien renommé Brice Gayet. Benjamin Biolay s'engage lui de plus en plus : pour les législatives 2022 à Paris, il soutient la socialiste Gabrielle Siry-Houari et préside le comité en l'honneur de cette adjointe à la mairie du XVIIIe, candidate aux élections de juin.