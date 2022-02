Benjamin Biolay : Sa fille Anna, 18 ans, fait ses premiers pas au cinéma !

Difficile de faire ses premiers pas dans l'ombre lorsqu'on a le nom et l'arbre généalogique d'Anna Biolay ! La jeune fille de 18 ans, fille du chanteur et acteur Benjamin Biolay et de l'actrice Chiara Mastroianni , a pourtant parfaitement réussi son pari. A l'affiche de son premier rôle dans le téléfilm Chevrotine, avec Elodie Bouchez et diffusé vendredi 11 février sur Arte, elle a parfaitement tenu son rôle.

Il faut dire qu'elle a de qui tenir, avec une telle famille ! Fille unique du chanteur et de l'actrice des Chansons d'Amour, elle est également la petite-fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni ainsi que la nièce de Christian Vadim. Toute une famille dans le cinéma donc, pour celle qui a vécu une enfance loin des médias, entre son père et sa mère, toujours très proches.

Ses débuts sur les plateaux sont plutôt inattendus : dans l'une des rares interviews où il évoquait sa fille, Benjamin Biolay avait expliqué qu'elle préférait de loin la musique. Il la qualifiait même de "chanteuse née" alors qu'il était interrogé sur The Voice. "Elle est très cliente de ces émissions. Sincèrement, je préférerais qu'elle réussisse via un télécrochet plutôt que je lui réalise son album et signe son contrat".

Pas de piston chez les Biolay, donc, et une jeune fille qui se débrouille seule pour développer sa carrière. Et ce n'est pas fini : elle sera également à l'affiche d'un autre téléfilm dans quelques semaines. Tourné en 2021 pour M6, L'amour, la vie, tout de suite arrivera vraisemblablement à la rentrée. En attendant, elle aura le temps de passer d'autres castings pour tenter de décrocher des rôles plus importants.

Benjamin Biolay, qui avait expliqué qu'elle détestait que ses fans lui parlent dans la rue, lui avait fait une magnifique déclaration avec la chanson Ton Héritage sortie en 2011. "Il n'y a pas un soir où je l'ai chantée sans être connecté avec ma fille, a-t-il encore affirmé. Il y a même eu des soirs où c'était douloureux de chanter cette chanson. Dès que je sais ma fille sur les routes et moi je suis sur scène en train de chanter, je n'ai pas les nouvelles, je suis capable de partir backstage pour avoir des nouvelles parce que je suis avec elle quand je chante ça..." Une chose est sûre, son héritage est assuré avec Anna Biolay !