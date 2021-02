Benjamin Biolay papa : Ses rares confidences sur sa fille Anna

"Quand on voit sa fille grandir, on découvre une part inconnue de la vie des femmes", voilà commentBenjamin Biolay évoquait la construction de sa fille Anna (17 ans) à Marie France, en 2013. "J'ai une vie amoureuse mais j'ai aussi beaucoup d'amies filles, en tout bien tout honneur, je connais bien les femmes, mais là, chaque jour est une surprise, c'est merveilleux. Le plus beau rapport amoureux qui soit", confiait-il au sujet de l'adolescente, née de sa relation avec Chiara Mastroianni.

Benjamin Biolay a toujours mis un point d'honneur à préserver l'intimité de sa fille. Au détour d'une interview à Télérama en 2013, l'interprète expliquait que sa fille était sensible à la montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme en France. "La société est en miettes. Ma fille, Anna, a 10 ans et une conscience déjà assez aiguë de cela ; elle a été très choquée par l'affaire Merah. J'ai dû la rassurer. Si ce quinquennat doit laisser une trace, c'est bien de ressouder, réconcilier les communautés religieuses", déplorait-il.

À l'occasion de sa participation à Nouvelle Star en 2017, Benjamin Biolay expliquait que sa petite Anna était "une chanteuse née". "Mais je ne pense pas qu'elle veuille faire ça plus tard", nuançait-il d'emblée à Télé Star. "Pour Anna, la musique devrait avant tout rester une passion".

Lors de la sortie du film Tout nous sépare, où Catherine Deneuve donnait la réplique à Nekfeu, l'actrice décrivait sa petite fille comme une passionnée de rap. "Je passe beaucoup de temps avec elle le week-end et on en écoute souvent dans la voiture. Elle connaît toutes les chansons de Nekfeu par coeur, d'ailleurs. Absolument toutes", avait-elle confié dans Les Inrocks.

Pour rappel, Benjamin Biolay s'était marié à Chiara Mastroianni - fille de Catherine Deneuve -, en 2002. Ensemble, ils ont accueilli Anna. Depuis, il a révélé l'existence d'une fille vivant en Argentine, dont on ne sait encore que peu de choses.