Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay : les ex réunis pour un duo souvenir

"Je reste assez proche de tous les gens que j'ai connus, avait expliqué Chiara Mastroianni au magazine Gala, en octobre 2019. Quand il y a eu des sentiments très forts, ça ne me paraît pas du tout impossible. Avec Benjamin, nous avons une fille ensemble, c'est un lien pour la vie. Et puis nous avons surmonté des choses." Si Benjamin Biolay semble aujourd'hui célibataire, après avoir été en couple avec Vanessa Paradis et Anna Mouglalis, la fille de Catherine Deneuve a quant à elle retrouvé l'amour dans les bras de Benoît Poelvoorde, rencontré en 2014 sur le tournage du film Trois Coeurs.